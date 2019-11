Cina, export si contrae meno della attese: a ottobre meno 0,9 per cento

Cina: export si contrae meno delle attese, -0,9% a ottobre

Si contrae meno del previsto l’export in Cina a ottobre scorso, pur rimanendo con segno negativo per il terzo mese consecutivo, mentre rimangono in forte calo le importazioni. Lo rivelano gli ultimi calcoli sui dati diffusi dall’Amministrazione Generale delle Dogane cinesi. Le esportazioni hanno subito una contrazione dello 0,9% il mese scorso rispetto a ottobre 2018, contro un’aspettativa di un calo del 3,9% e in parziale ripresa rispetto al dato di settembre che aveva segnato una contrazione del 3,2% su base annua.

Deboli, invece, le importazioni, che segnano un calo del 6,4% a ottobre, rimanendo con segno negativo per il sesto mese consecutivo, dopo la contrazione dell’8,5% segnata a settembre scorso rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In totale, il surplus commerciale di Pechino si attesta a ottobre a quota 42,81 miliardi di dollari, contro i 39,65 miliardi di dollari totalizzati a settembre, e al di sopra delle aspettative. In lieve crescita anche il surplus rispetto agli Stati Uniti, con cui è in corso da sedici mesi una disputa tariffaria che potrebbe vedere nelle prossime settimane la firma di un accordo preliminare: a ottobre scorso il surplus commerciale della Cina sugli Usa ha raggiunto quota 26,42 miliardi di dollari, contro i 25,88 miliardi di dollari di settembre scorso.