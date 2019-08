Cina; incontro trilaterale con Giappone e Corea del Sud: Far East unito?

Svolta nei rapporti diplomatici tra le tre potenze dell'Estremo Oriente. I ministri degli esteri di Cina, Giappone e Corea del Sud - rispettivamente Wang Yi, Taro Kono e Kang Kyung-wha hanno espresso oggi, in un raro incontro a tre, l'impegno a rafforzare la cooperazione trilaterale anche quando specifiche situazioni bilaterali dovessero creare frizioni, come è il caso recente dei rapporti tesi tra Tokyo e Seoul. "Due paesi talvolta affrontano varie difficoltà, ma anche in tali circostanze Giappone, Cina e Corea del Sud dovrebbero lavorare assieme trilateralmente", ha detto Kono, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Kyodo, a margine dell'incontro.

Uno dei temi sul tappeto dell'incotnro tra Wang Yi per la Cina, Taro Kono per il Giappone e Kang Kyung-wha sarà la possibilità di organizzare un summit tra il presidente cinese Xi Jinping, quello sudcoreano Moon Jae-in e il primo ministro giapponese Shinzo Abe. Inoltre si parlerà anche della possibilità di far ripartire i negoziati per la pace tra Washington e la Corea del Nord. Il trilaterale sarà accompagnato anche da riunioni bilaterali tra i ministri. Particolare importanza ricopre quello che avrà luogo domani tra Kono e Kang. Giappone e Corea del Sud sono ai ferri corti, dopo che un tribunale sudcoreano ha ordinato che alcune compagnie giapponesi debbano pagare risarcimenti per lo sfruttamento del lavoro forzato coreano durante il periodo coloniale e la seconda guerra mondiale. E' così iniziato un balletto di restrizioni al libero commercio tra i due paesi, fino alla minaccia di sospensione, da parte sudcoreana, di sospendere il patto di condivisione dell'intelligence militare. Ora l'Estremo Oriente prova a ripartire unito.