Cina, guerra senza precedenti alla povertà. Il documentario di un regista Usa

La Cina continua la sua guerra contro la povertà. Una guerra dalle proporzioni uniche e senza precedenti e che ora viene raccontata dal regista Peter Getzel nel documentario "Voices from the Frontline: China's War on Poverty", un film prodotto dallo State Council Leading Group Office of Poverty Alleviation and Development, in associazione con China Global Television Network (CGTN), parte di China Media Group, e PBS SoCal negli Usa.

Per completare la produzione sono stati necessari due anni, durante i quali la troupe cinematografica ha visitato famiglie nelle province cinesi di Guizhou, Gansu, Shanxi, Sichuan e Hainan e nella regione autonoma dello Xinjiang. La troupe ha registrato le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori che alleviano la povertà in Cina.

Getzel, che ha partecipato a un'intervista con CGTN a Washington DC, ha raccontato i momenti più stimolanti durante il suo lavoro in Cina. "Questo è unico. Penso che questo sia in parte quello che volevo dire. E questo è quello che dovevo portare fuori nel resto del mondo, per rendermi conto che in realtà, questo era qualcosa di senza precedenti che stava accadendo in Cina e nessuno davvero in Occidente ne sa molto: lo spirito generale generale della gente cinese. Spero davvero che persisteranno. Perché se sarà così, sarà una cosa meravigliosa da vedere negli anni a venire".

La Cina ha dato grande importanza alla riduzione mirata della povertà dal 2012. La popolazione povera del paese è diminuita da quasi 99 milioni di persone nel 2012 a poco più di 16 milioni nel 2018. Quando è stato chiesto di descrivere il programma con una frase bella e accurata per attirare il pubblico, Getzel ha detto: "Vieni a vedere, qualcosa di cui probabilmente non sai molto e che cambierà il modo di vedere la Cina".