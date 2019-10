Cina, il 5G non è più futuro ma presente: via ai servizi dal 1° novembre

Mentre nel resto del mondo, compresa l'Italia, si discute ancora sul come procedere, la Cina accende il suo 5G. Giovedì 1° novembre infatti i tre principali operatori di telefonia cinesi lanciano la commercializzazione dei servizi della tecnologia di connessione di nuova generazione.

Il 5G, che è 100 volte più veloce delle reti 4G esistenti, sarà in grado di trasmettere grandi quantità di dati molto più rapidamente. Per esempio. il download di un film completo potrebbe richiedere solo pochi secondi. Ma non solo. Come raccontato in un'intervista ad Affaritaliani.it dal capo delle relazioni istituzionali di Zte, il 5G sarà applicabile in una miriade di diverse applicazioni e settori, dalla sanità all'agricoltura. L'Italia, e altri paesi europei, stanno ancora cercando di capire come mediare tra la necessità di sviluppo tecnologica ed economica e le richieste degli Stati Uniti di bloccare i colossi cinesi come Huawei.

China Mobile, il più grande operatore al mondo per numero di abbonati, debutterà nella regione dello Xinjiang, un territorio autonomo nel Nord-ovest della Cina abitata dalla minoranza etnica uigura, in particolare nel capoluogo Urumqi. China Mobile ha dichiarato che l'azienda offrirà più pacchetti 5G ai clienti e una varietà di servizi preferenziali quando i clienti acquistano terminali 5G. Il colosso delle telecomunicazioni cinese ha costruito oltre 40 mila stazioni base 5G in più di 50 città in tutto il paese, tra cui Pechino e Shanghai. Prevede di investire 24 miliardi di yuan (3,39 miliardi di dollari Usa) per accelerare la costruzione della rete 5G che sono in corso di realizzazione in circa 300 città.