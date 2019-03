Cina ko, crolla il mercato dell'export. Calo del 20,7 % a febbraio

Nuovi segnali di rallentamento dell'economia cinese, con il crollo delle esportazioni a febbraio, al di sotto delle attese di mercato.

L'export di Pechino ha segnato un calo del 20,7% rispetto allo stesso mese del 2018, e fermandosi a quota 135,24 miliardi di dollari (cifra equivalente a 119,37 miliardi di euro).

Lo rivelano gli ultimi dati diffusi dall'Amministrazione Generale delle Dogane cinesi, che segnano una contrazione anche nelle importazioni, in calo, nello stesso periodo, del 5,2%, a 131,12 miliardi di dollari (117,08 miliardi di euro). Complessivamente il commercio estero cinese ha subito un calo annuo del 13,8% a febbraio scorso, a quota 266,36 miliardi di dollari (237,83 miliardi di euro).

I dati del mese di febbraio, avvertono gli analisti, sono generalmente da prendere con cautela, per effetto delle festivita' legate al capodanno cinese, caduto quest'anno il 5 febbraio scorso, mentre lo scorso anno e' avvenuto a meta' febbraio. Sull'economia cinese pesa anche un caldo della domanda a livello globale e la disputa tariffaria in corso con gli Stati Uniti, ora in fase di tregua.

La disputa potrebbe concludersi con un accordo per revocare le tariffe imposte su centinaia di miliardi di dollari di merci nel commercio bilaterale tra Cina e Stati Uniti, oppure senza un accordo, secondo le ultime dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump, eventualita' che lascia aperta l'ipotesi di una ripresa dell'escalation sui dazi tra Pechino e Washington.