Cina, il governo ammette: "2019 anno difficile per la crescita". E l'Ue trema

La Cina ammette il rallentamento dell'economia nel 2019. E l'Europa trema

Ora lo annunciano anche a Pechino. La crescita della Cina sta rallentando, e rallenterà ancora. L'ammissione arriva direttamente dall'appuntamento cinese politicamente più importante dell'inizio dell'anno, vale a dire l'Assemblea Nazionale del Popolo. Il premier Li Keqiang ha parlato apertamente di "difficili sfide per la crescita nel 2019", annunciando poi un grande piano di taglio delle tasse per contrastare la frenata. Ma a pagare le conseguenze del rallentamento, come spiegato in questa intervista analisi da Affaritaliani.it, potrebbe essere soprattutto l'Europa, Germania in primis.

Cina, premier Li avverte: "Difficili sfide per la crescita nel 2019"

Il primo ministro cinese, Li Keqiang, avverte della presenza di "difficile sfide" per la Cina nel 2019 nel raggiungimento dell'obiettivo di crescita, fissato al ribasso rispetto allo scorso anno, in una forbice compresa tra il 6% e il 6,5%. "Nel perseguimento dello sviluppo quest'anno, affronteremo un clima piu' serio e complicato", ha detto il primo ministro alla grande Sala del Popolo, su piazza Tiananmen, nel discorso di apertura dei lavori dell'Assemblea Nazionale del Popolo, il parlamento cinese. "Dobbiamo essere pienamente preparati per una dura sfida", ha detto il premier ai delegati dell'Anp.

Cina, premier Li annuncia taglio tasse contro "sfide" crescita 2019

La Cina taglia gli obiettivi di crescita per il 2019 e annuncia un taglio delle tasse per contrastare il rallentamento dell'economia cinese sui contraccolpi delle tensioni con gli Stati Uniti e dare sostegno allo sviluppo infrastrutturale e alle piccole imprese in un momento di "difficili sfide" per lo sviluppo. Negli obiettivi del governo per il 2019, pronunciati dal primo ministro cinese, Li Keqiang, all'apertura dei lavori dell'Assemblea Nazionale del Popolo, il parlamento cinese, Pechino fissa un target di crescita per l'anno in corso compreso in una forbice tra il 6% e il 6,5%, in ribasso rispetto al 2018, quando venne fissato "attorno al 6,5%". Lo scorso anno, il tasso di crescita e' stato del 6,6%, ai livelli piu' bassi dal 1990. Il taglio delle tasse, a cominciare da una riduzione di tre punti percentuali dell'Iva, punta a ridare vigore ad alcuni settori chiave, come la manifattura, i trasporti e le costruzioni.

"Nel perseguimento dello sviluppo quest'anno, affronteremo un clima piu' serio e complicato", ha detto Li in apertura dei lavori dell'Anp. "Dobbiamo essere pienamente preparati a una dura sfida". Per la Cina occorre "bilanciare una crescita stabile e i rischi" legati all'economia e "assicurare un sano sviluppo economico", ha detto il primo ministro cinese. Nel suo discorso, il premier ha anche promesso maggiori aperture agli investitori stranieri. "Allineeremo le nostre politiche con le regole accettate internazionalmente e aumenteremo la trasparenza", ha detto. Tra le attese dell'Assemblea Nazionale del Popolo di quest'anno, c'e' l'approvazione di una legge sugli investimenti stranieri, prevista per il 15 marzo prossimo, che punta a proteggere i diritti degli investitori stranieri nel Paese e assicurare che l'equa competizione.