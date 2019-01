Cina, maxi investimento in Iran. La sfida Pechino/Usa sul Medio Oriente

MAXI INVESTIMENTO DELLA CINA SUL PETROLIO IRANIANO

Pechino e Teheran sono sempre più vicine. E' notizia di questi giorni che la Cina ha offerto all'Iran tre miliardi di dollari per il petrolio. Una cifra importante, anzi molto più che importante. E' il risultato di un accordo tra la Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation) e il governo iraniano. L'investimento servirà a sviluppare e potenziare i giacimenti petroliferi della Repubblica Islamica, colpiti dalla fatwa a stelle e strisce.

LA STRATEGIA DI TRUMP SULL'IRAN

Gli Stati Uniti hanno infatti imposto dure sanzioni all'Iran che per forza di cose si ripercuotono sul mercato del greggio iraniano. Da quando Donald Trump è arrivato alla Casa Bianca, infatti, i rapporti tra Washington e Teheran sono tornati ai minimi termini. Subito accantonato lo storico avvicinamento realizzatosi durante la presidenza di Barack Obama, il magnate americano ha rimesso nel mirino l'antico nemico mediorientale. Le sanzioni e le minacce reciproche si succedono ormai ininterrottamente da due anni e l'economia iraniana, che sperava nell'apertura verso occidente, ne sta risentendo.

GLI USA ORA USANO L'IRAN PER COLPIRE LA CINA (VEDI CASO HUAWEI)

L'intero blocco occidentale è infatti fortemente condizionato dal diktat Usa: niente affari con Teheran. L'Unione europea, suo malgrado, si è mestamente accodata alle indicazioni in arrivo da oltreoceano. Ma in tempi più recenti Trump ha deciso di alzare il tiro e portare il gioco su un altro livello. L'amministrazione Usa sembra aver deciso che la priorità è il contenimento (se non la dissoluzione) della Cina. E la carta Iran viene usata anche a questo scopo, come dimostra il caso Huawei.

WASHINGTON TORNA TRA LE BRACCIA DELL'ARABIA SAUDITA

Il riallontanamento tra Usa e Iran sta per forza di cose cambiando la disposizione dello scacchiere asiatico e mediorientale, andando a intaccare i forti interessi cinesi nell'area con il mastodontico progetto della Nuova Via della Seta. Non solo gli Usa sono tornati a coccolare i vecchi alleati regionali, in primis l'Arabia Saudita, ma stanno anche sostenendo la crescita indiana in funzione di contenimento cinese. Non a caso l'India è al momento l'unico Paese esentato dal diktat Usa sull'Iran.

IL RUOLO CRESCENTE DELL'INDIA E IL CONTENIMENTO CINESE

New Dehli aumenta il suo peso diplomatico e anche i Paesi limitrofi, che già si erano gettati a capofitto tra le dorate braccia di Pechino, si stanno comportanto di conseguenza, adottando una posizione più equidistante tra i due giganti asiatici. Non è un caso che, tra gli altri, Malesia e Pakistan stiano ripensando o accantonando i progetti previsti nell'ambito della Nuova Via della Seta. E l'India spinge molto in questa direzione, scottata dall'esempio dello Sri Lanka che, impossibilitata a sostenere il proprio debito, ha ceduto alla Cina il porto della sua capitale, Colombo.

IL LEGAME SEMPRE PIU' STRETTO TRA CINA E IRAN

In questo scenario è chiaro che la Cina guarda con grande speranza all'Iran. Più gli Stati Uniti e l'Europa si allontanano dall'enorme mercato iraniano e più Pechino vi si avvicina. Il maxi investimento sul petrolio è solo l'ultimo esempio di una serie di affari importanti anche nell'ambito della tecnologia e dell'innovazione. Xi Jinping cerca disperatamente la via del Mediterraneo e vuole diversificare le sue vie d'accesso andando al di là del percorso obbligato dello stretto di Malacca. Se a Sud la strada può diventare più difficile, chiaro che gli yuan cinesi possano prendere una strada più interna, passando per l'altopiano iraniano e sbarcando in una Siria sempre più deamericanizzata e sempre più sotto l'influenza di Russia e Iran. La sfida tra Usa e Cina si fa globale. Il Medio Oriente è uno dei suoi campi di gioco più importanti.