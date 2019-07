Cina: morto Li Peng, premier durante la repressione di Tiananmen

E' morto a Pechino l'ex primo ministro cinese, Li Peng, in carica durante le proteste pro-democratiche di piazza Tiananmen, represse nel sangue dall'intervento dell'Esercito di Liberazione Popolare Cinese. Lo rendo noto l'agenzia Xinhua. Li avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 20 ottobre, ed è morto nella tarda serata di ieri, per una malattia non meglio specificata.