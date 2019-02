Cina, Nuova Via della Seta in Arabia. Firmati 35 accordi per 25 miliardi

Cina: firmati 35 accordi per 24,6 mld euro con Arabia Saudita

Come anticipato da Affaritaliani.it, la Cina si avvicina all'Arabia Saudita. I due paesi hanno firmato 35 accordi di cooperazione economica per un valore complessivo di 28 miliardi di dollari (24,6 miliardi di euro) durante la visita del principe ereditario Mohammed bin Salman. Gli accordi, spiega l'agenzia di stampa saudita Spa, sono stati firmati durante un forum d'investimenti congiunto che si e' tenuto a Pechino, al quale ha partecipato l'agenzia per gli investimenti saudita Sagia. Una mossa che, come spiegato da Affari, si inserisce in un più complesso gioco geopolitico tra Pechino e Washington.

Cina: Xi incontra Mbs, Arabia Saudita buon amico e partner

La Cina considera l'Arabia Saudita "un buon amico e partner", durante la visita a Pechino del principe ereditario Mohammed bin Salman, durante la quale i due Paesi hanno firmato 35 accordi di cooperazione bilaterale per un valore di 24,6 miliardi di euro. La Cina e' la terza tappa del tour asiatico del principe saudita dopo Pakistan e India, gia' ribattezzato una sorta di "pivot to Asia" dell'erede della casa regnante a Ryad, a cinque mesi dall'omicidio del giornalista Jamal Kashoggi, che ha attirato la condanna di molti Paesi occidentali."La Cina considera l'Arabia Saudita un buon amico e partner ed e' pronta a lavorare congiuntamente con l'Arabia Saudita per accrescere i risultati del passato e aprire un nuovo orizzonte per l'amicizia bilaterale e la relazione strategica", ha detto Xi che ha confermato il sostegno della Cina agli sforzi di diversificazione economica dell'Arabia Saudita e ha sollecitato la firma di un piano per connessione dell'iniziativa di sviluppo infrastrutturale euro-asiatica Belt and Road da lui stesso lanciata nel 2013 con la Saudi Vision 2030. Energia, infrastrutture, commercio, investimenti e la realizzazione di un'area di libero scambio, il China Gulf Cooperation Council sono i campi indicati da Xi in cui estendere la cooperazione. Il presidente cinese ha poi sottolineato la cooperazione tra Cina e Arabia Saudita nell'anti-terrorismo in Medio Oriente. "Consideriamo la Cina un importante partner strategico e apprezziamo il sostegno della Cina alle riforme interne e allo sviluppo dell'Arabia Saudita", ha detto il principe ereditario. "Siamo pronti a cooperare con la Cina", ha concluso Mohammed bin Salman.