Imprese, la Cina sorpassa gli Usa: ha 129 delle 500 maggiori aziende globali

Cina meglio degli Stati Uniti. Il sorpasso di Pechino su Washington è già avvenuto tra le maggiori aziende globali. Nell'elenco delle 500 maggiori imprese a livello mondiale stilato dalla celebre rivista Fortune, infatti, le aziende cinesi sono per la prima volta più di quelle a stelle e strisce. Con 13 nuove entrate, le imprese cinesi della lista "Fortune Global 500", sono diventate 129, a fronte delle 121 statunitensi.

Ma sono anche altre dati a far capire la rilevanza della costellazione aziendale cinese. Ben tre colossi del Dragone - vale a dire Sinopec Group, China National Petroleum e State Grid - si sono classificate tra le prime 10 maggiori aziende di questa classifica. Inoltre, 77 delle società cinesi presenti nella Fortune Global 500 hanno migliorato la propria classifica rispetto allo scorso anno, con sei tra le prime 10 a registrare la più rapida crescita provenienti proprio dalla Cina, in primis Alibaba e Tencent. Non solo. La società tecnologica Xiaomi, fondata nove anni, risulta la più giovane tra le aziende inserite quest'anno nell'elenco di Fortune, collocandosi al 468esimo posto.