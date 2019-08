Cina, entrato in funzione i primi poliziotti robot: dirigono il traffico e...

CINA: ATTIVI PRIMI ROBOT POLIZIA STRADALE, DIRIGONO TRAFFICO E CONTROLLANO PATENTE

Attivata in Cina la prima pattuglia di robot poliziotti stradali. Gli umanoidi sono stati messi in campo in città del nord della Cina e la squadra di robot aiuterà la polizia stradale in compiti come pattugliamento, consulenza informativa e segnalazione di incidenti. Secondo quanto riferito dall'agenzia cinese Xinhua, la pattuglia di robot poliziotti è stata sviluppata in parte dall'ufficio di pubblica sicurezza municipale di Handan nella provincia di Hebei.

E' la prima "polizia stradale robotizzata" in servizio in Cina, secondo Zhou Zuoying, vice capo dell'Istituto di ricerca sulla gestione del traffico del Ministero della pubblica sicurezza. I robot sono allestiti con sensori e possono muoversi autonomamente in tutte le direzioni. Sono in grado, inoltre, di aiutare la polizia stradale a scattare foto di veicoli che violano le regole di parcheggio, dirigere il traffico e verificare la patente di guida. Secondo Zhanshan, capo dell'ufficio comunale di pubblica sicurezza di Handan, obiettivo dell'ufficio è usare i ROBOT poliziotti stradali 24 ore su 24 in importanti luoghi pubblici come stazioni ferroviarie e aeroporti per ridurre l'intensità di lavoro della polizia stradale locale.