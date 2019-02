Cina, sfida agli Usa sull'Iran. Teheran-Pechino: "Legame strategico"

Cina, il ministro degli Esteri iraniano in visita: "E' il legame più strategico"

Il legame con la Cina e' "il piu' strategico" al mondo per l'Iran. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, in queste ore in visita a Pechino al suo omologo cinese, Wang Yi. La Cina e' un Paese importante per l'Iran, ha proseguito Zarif, citato dall'agenzia di stampa iraniana Mehr, e la visita al via oggi, alla quale partecipa anche il presidente del parlamento di Teheran, Ali Larijani, segna "un nuovo inizio" nei legami bilaterali.

Gli Usa in pressing contro l'Iran ma tra Pechino e Teheran rapporti sempre più stretti

Larijani aveva definito ieri "strette e amichevoli" le relazioni tra Teheran e Pechino, prima della partenza per la Cina dalla capitale iraniana. Zarif e' a Pechino dopo avere partecipato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco dello scorso fine settimana, durante la quale aveva esortato i Paesi europei ad adoperarsi per preservare l'accordo sul nucleare iraniano siglato a Vienna nel 2015, e dal quale gli Stati Uniti si sono ritirati lo scorso anno. Oltre a Zarif sono a Pechino il ministro del Petrolio, Bijan Zanganeh, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Farhad Dejpasand, e il governatore della banca centrale iraniana. Larijani ha in programma un incontro con il suo omologo cinese, il presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, Li Zhanshu, nel corso della visita.

Nei prossimi giorni il principe saudita Bin Salman in Cina

Secondo l'iraniana Press Tv, Wang ha evocato il discorso di Zarif alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e ha osservato: "Ho visto in tv come avete difeso chiaramente e a gran voce i diritti dell'Iran". Le relazioni con la Cina (tra i principali acquirenti del petrolio iraniano) "sono molto importanti per noi", ha ribadito Zarif, apprezzando il suo "ruolo importante" sullo scacchiere internazionale, con espliciti riferimenti alla Siria, alla ricostruzione dell'Iraq e al processo di pace in Afghanistan. Al centro del colloquio, ha confermato la Xinhua, c'è stato anche l'accordo internazionale sul nucleare iraniano. Nei prossimi giorni è atteso a Pechino il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Arabia Saudita e Iran sono da sempre rivali nella regione.