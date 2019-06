Cina, sfiorata collisione tra navi militari Usa e Russia

CINA: SFIORATA COLLISIONE FRA NAVI MILITARI USA E RUSSIA IN MAR DELLA CINA

Si spostano dall'Europa all'Oriente i giochi di guerra fra Russia e Stati Uniti. Mosca ha inoltrato una protesta agli Stati Uniti dopo che, alle prime ore di questa mattina, nella zona meridionale del Mar della Cina sudorientale, la nave militare armata con missili da crociare "Chancellorsville" ha virato nella direzione del cacciatorpediniere anti sottomarini "Admiral Vinogradov" con cui navigava con rotta in parallelo, arrivando a soli 50 metri di distanza e costringendolo a una manovra pericolosa. La protesta è stata inoltrata dal comando della Flotta russa del Pacifico al comando dell'unità navale Usa.

CINA E RUSSIA SEMPRE PIU' VICINI CONTRO GLI USA, IL NODO TAIWAN

Il tutto è accaduto durante la lunga e importante visita di Xi Jinping a Mosca da Vladimir Putin, che ha ribadito la vicinanza sempre più stretta tra Cina e Russia in una sorta di gigantesca alleanza orientale eurasiatica contro gli Stati Uniti, che sono da tempo entrati in modalità nuova guerra fredda contro Pechino. Le nuove tensioni militari, che per ora erano rimaste confinate tra Usa e Cina, ora coinvolgono direttamente anche la Russia in un'area oltremodo sensibile, in particolare per quanto riguarda Taiwan, l'isola autogovernata rivendicata da Pechino, isola con la quale Washington sta stringendo sempre di più i rapporti in funzione anti Cina.