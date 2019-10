Cina, Xi festeggia i 70 anni della Repubblica

Sfilano sotto gli occhi del presidente cinese, Xi Jinping, anche i droni di Pechino di ultima generazione, avvistati dai curiosi durante le numerose prove della grande parata di oggi nelle ultime settimane. Su piazza Tiananmen sono comparsi i droni Sharp Sword, progettati per essere alzati in volo da una portaerei e in grado di aggirare sofisticati sistemi di Difesa aerea e di trasportare missili. In totale, secondo le prime stime, circa il 40% delle armi che sfilano oggi nel centro di Pechino, appaiono in pubblico per la prima volta. Nel cielo sopra piazza Tiananmen sono aprirsi anche i caccia in formazione, salutati da Xi dagli spalti della Citta' Proibita.

Nel corso della parata civile su piazza Tiananmen, al termine di quella militare, e' apparso anche un carro celebrativo del modello "un Paese, due Sistemi", che regola il rapporto tra Pechino e le Regioni Amministrative Speciali di Macao e Hong Kong, citate da Xi, durante il suo discorso iniziale. Riconoscibile sul carro celebrativo e' la Golden Bauhinia, il simbolo di Hong Kong. Sugli spalti della Citta' Proibita, assieme a Xi c'e' anche la leader di Hong Kong, Carrie Lam, che nella citta' semi-autonoma e' alle prese con le piu' forti e prolungate proteste anti-governative mai tenutesi. Lam e' apparsa sorridente in una foto diffusa nella mattina di oggi.