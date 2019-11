Geopolitica

Giovedì, 7 novembre 2019 - 08:05:00 Cina, Xi in Grecia e poi in Brasile da Bolsonaro per i Brics Il presidente cinese, Xi Jinping, sarà in Grecia e Brasile dal 10 al 15 novembre prossimo

Cina: Xi in Grecia e Brasile per Brics dal 10 al 15 novembre Il presidente cinese, Xi Jinping, sara' in Grecia e Brasile dal 10 al 15 novembre prossimo. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying. La prima tappa sara' in Grecia, su invito del presidente Prokopis Pavlopoulos; successivamente Xi sara' in Brasile, su invito del presidente Jair Bolsonaro, per partecipare al prossimo vertice a Brasilia dei Paesi Brics (l'acronimo che riunisce le economie emergenti di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica).