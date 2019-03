Cina, Xi Jinping in Italia dal 21 al 24 marzo: l'agenda della visita

Cina, il presidente Xi Jinping in visita in Italia dal 21 al 24 marzo: l'agenda

Il presidente cinese Xi Jinping sara' in Italia dal 21 al 24 marzo per la sua prima visita di Stato nel Belpaese da quando e' salito alla massima carica istituzionale della Repubblica popolare a marzo 2013, pochi mesi dopo la conquista della segreteria del Partito comunista. Al netto dello scalo tecnico fatto da Xi a fine 2016 di ritorno dal Cop22 di Marrakech per una cena informale in Sardegna con l'allora premier Matteo Renzi, l'ultima visita ufficiale di un presidente cinese risale a giugno 2009: nell'occasione, Hu Jintao partecipo' tra l'altro al G8 de L'Aquila su invito del premier Silvio Berlusconi.

Il programma della visita di Xi Jinping: incontri con Mattarella e Conte, visita a Palermo

Secondo il programma ancora provvisorio, Xi dovrebbe arrivare il 21 marzo nel tardo pomeriggio, avendo come primo appuntamento nella mattina del giorno seguente l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (andato a Pechino a febbraio 2017). Il 23 marzo, invece, sarà la volta del premier Giuseppe Conte (che dovrebbe sciogliere il nodo della sua partecipazione al Belt and Road Forum di fine aprile a Pechino), con la firma di accordi bilaterali di vario tipo, tra cui quello a lungo negoziato sulla cancellazione della doppia fiscalita' e altri tra aziende, fino al possibile MoU di adesione dell'Italia alla Belt and Road Initiative, la nuova Via della Seta voluta da Pechino. Nel pomeriggio del 23 marzo, il trasferimento a Palermo, per quella che è stata definita una "visita privata", prima della partenza del giorno successivo verso Parigi dal presidente Emmanuel Macron per poi imbarcarsi verso gli Stati Uniti con il vertice in programma con Donald Trump a Mar-a-Lago il 27 marzo.