Cina, Xi più forte dopo il Comitato centrale del Partito comunista

Sostenere una forte leadership, mantenere la stabilità politica nel nome del socialismo, arrivare alla riunificazione della Cina in maniera pacifica. Queste sono alcuni dei punti chiave individuati dal comunicato rilasciato al termine della quarta sessione plenaria del 19esimo Comitato centrale del Partito comunista cinese, che si è appena concluso a Pechino dopo quattro giorni di discussioni. Come sempre in Cina, bisogna scindere tra l'ufficialità e quello che accade dietro le quinte, anche se entrambe sono significative per capire in quale direzione si muoverà nei prossimi anni la Repubblica Popolare.

LUNGA ATTESA PER LA SESSIONE PLENARIA

Una sessione plenaria che è arrivata in un momento di particolare importanza per Pechino, coinvolta nella trade war (o meglio sfida geopolitica) con gli Stati Uniti e impegnata su un delicato fronte interno come quello di Hong Kong (dove tra l'altro il pil è calato del 3,2% secondo le ultime rilevazioni in seguito alle proteste). Una sessione plenaria che si è fatta attendere parecchio, visto che sono passati venti mesi da quella precedente. Un'attesa così lunga da alimentare le voci di un confronto piuttosto acceso all'interno del partito. Confronto del quale all'esterno può arrivare al massimo qualche eco o di cui si può cercare qualche traccia tra le righe.

IL DOCUMENTO UFFICIALE AL TERMINE DELLA SESSIONE

Ma che cosa dice il comunicato ufficiale rilasciato al termine della quattro giorni di incontri? Ecco qui il testo diffuso da Xinhua.

"Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha tenuto un importante discorso alla sessione plenaria all'Ufficio Politico del Comitato Centrale. La sessione plenaria ha ascoltato e discusso il report presentato da Xi. La sessione ha riesaminato e adottato la decisione del Comitato centrale CPC su alcune importanti questioni relative a come sostenere e migliorare il sistema di socialismo con caratteristiche cinesi e far progredire la modernizzazione del sistema e della capacità di governo della Cina. Xi ha esposto il contenuto del documento alla sessione plenaria", si legge.

Si passa poi ai contenuti: "Il sistema del socialismo con caratteristiche cinesi è un sistema scientifico sviluppato dal Partito e dal popolo attraverso le loro pratiche e le loro esplorazioni durante il tempo. Tutto il lavoro e le attività della governance nazionale della Cina sono portati avanti in accordo con il sistema del socialismo con caratteristiche cinesi".

La sessione ha promosso l'operato del presidente Xi, confermando "pienamente il lavoro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale CPC dalla Terza Sessione Plenaria del 19° Comitato Centrale CPC, riconoscendo i suoi sforzi che hanno portato a importanti risultati per varie cause del Partito e del Paese nonostante le complicate situazioni segnate dall'aumento dei rischi e delle sfide in patria e all'estero".

Secondo il comunicato, la pratica "ha provato che il sistema del socialismo con caratteristiche cinesi e il sistema di governance della Cina sono entrambi sistemi di forte vitalità e grande forza. Questi sistemi sono in grado di continuare a far progredire un Paese con circa 1,4 miliardi di cittadini e assicurare la realizzazione dell'obiettivo del ringiovanimento della nazione cinese, che ha una civilizzazione di più di cinquemila anni di storia".

Il comunicato individua alcuni punti fondamentali sui quali il Partito si sta muovendo con efficacia e deve continuare a farlo:

-Sostenere della leadership centralizzata e unificata del Partito, seguendo le teorie del Partito, mantenendo la stabilità politica e garantendo che il Paese continui ad avanzare nella direzione del socialismo

- Promuovere della democrazia popolare, mantenendo stretti legami con le persone e facendo affidamento su di esse per far avanzare lo sviluppo del Paese

- Garantire la governance basata sulla legge in tutti i campi, costruire un Paese di stato di diritto socialista e garantire equità sociale e giustizia e diritti delle persone

- Garantire che l'intero Paese lavori insieme e stimolare l'entusiasmo di tutti gli aspetti per mobilitare risorse per le grandi imprese

- Sostenere l'uguaglianza tra tutti i gruppi etnici, creando un forte senso di comunità per la nazione cinese a lavorare insieme per la prosperità e lo sviluppo comuni

- Sostenere il ruolo dominante del settore pubblico e lo sviluppo comune di entità economiche sotto diverse forme di proprietà, la sinergia tra il sistema socialista e l'economia di mercato, sbloccando e sviluppando continuamente le forze produttive

- Sostenere ideali e convinzioni, valori e standard morali comuni, promuovere l'eccellente cultura tradizionale cinese, cultura rivoluzionaria e cultura socialista avanzata, nonché ispirare le persone ad abbracciare ideologie e mentalità condivise

- Aderire alla visione di rendere lo sviluppo incentrato sulle persone e garantire e migliorare continuamente il sostentamento delle persone e migliorare il loro benessere per raggiungere una prosperità comune per tutti

- Proseguire le riforme e l'innovazione, seguire i tempi e promuovere l'auto-miglioramento e lo sviluppo per costruire una società piena di vitalità

- Selezione di funzionari in base all'integrità e alle capacità e in base al merito, indipendentemente dal background per coltivare individui più talentuosi

- Mantenere le forze armate sotto il comando del Partito e garantire che le forze armate popolari siano completamente fedeli al Partito e al popolo in modo da salvaguardare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina

- Sostenere il principio di "un paese, due sistemi", mantenendo una prosperità e una stabilità durature a Hong Kong e Macao e promuovendo la riunificazione pacifica della Cina

- Aderire all'unità di indipendenza e fiducia in se stessi e aprirsi al resto del mondo, prendere parte attiva alla governance globale e continuare a dare contributi alla costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità.

XI RAFFORZA LA LEADERSHIP E PENSA AL RINGIOVANIMENTO DEL PARTITO

La sessione plenaria si è dunque concentrata prevalentemente sulla forma di governo e il sistema socialista con caratteristiche cinesi. Due aspetti privilegiati rispetto all'economia, che negli scorsi giorni ha fatto segnare un rallentamento della crescita nel terzo trimestre 2019. Segno che la direzione sembra essere quella già cominciata negli scorsi anni, con la rimozione del vincolo dei due mandati e dunque un rafforzamento della leadership di Xi, che starebbe tra l'altro pensando a un ringiovanimento della classe dirigente del conclave del partito. Un modo anche per dare sfogo a qualche eventuale malumore interno.