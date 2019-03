Conte a Belgrado incontra Vucic: "Sosteniamo percorso Serbia nell'Ue"

Italia-Serbia: Conte a Belgrado, incontro con Vucic

Visita istituzionale in Serbia per il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio è arrivato a Belgrado dove rimarrà fino a tardo pomeriggio: in serata rientrerà a Roma per presenziare al vertice di governo sulla Tav. Conte sta incontrando a Palazzo Serbia il premier Ana Brnabi.

Alle 12.45 sara' nella sede della Presidenza della Repubblica per un colloquio con il presidente della Repubblica di Aleksandar Vui. Alle 13,30 è prevista una conferenza stampa congiunta. Prima di ripartire per Roma Conte incontrerà esponenti della comunita' italiana in Serbia. Sette anni fa l'ultima visita di un presidente del Consiglio italiano in Serbia, Paese chiave per l'equilibrio dei Balcani e partner strategico anche sul piano economico (il nostro Paese è il primo mercato di destinazione dell'export serbo). L'Italia rappresenta uno dei maggiori investitori nel Paese con una presenza di circa 600 aziende.

Nel 2018 l'Italia è stata il secondo partner commerciale della Serbia (dopo la Germania) essendo il secondo fornitore (preceduta dalla Germania e seguita dalla Cina) e il primo acquirente (seguita da Germania e Bosnia-Erzegovina). Nel 2018 l'interscambio è stato di 4 miliardi di euro e le esportazioni italiane hanno registrato un +4,7%. Il colloquio tra Conte e Brnabi consentirà - riferiscono fonti diplomatiche italiane - uno scambio approfondito incentrato su numerosi temi bilaterali in un anno in cui ricorrono due importanti anniversari: i 140 anni dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche e i dieci anni dalla firma della Dichiarazione di Partenariato strategico in occasione del primo Vertice inter-governativo nel 2009.

Negli ultimi anni la collaborazione bilaterale ha coinvolto ambiti di cooperazione nuovi, come la lotta alla corruzione e il contrasto alla criminalità organizzata. L'Italia - si sottolinea ancora - è stata sempre in prima fila nel sostenere il percorso di integrazione della Serbia nell'Ue. L'incontro tra Conte e Vucic - spiegano le stesse fonti - rappresenterà l'occasione per la conferma del sostegno dell'Italia al percorso di riforme avviato dal governo serbo nell'ambito del negoziato di adesione all'Ue e, anche, per uno scambio di valutazioni sull'attualità del quadro regionale. Per l'Italia, infatti, è importante la stabilità dell'intera area balcanica.

Governo, Conte: "Sosteniamo percorso Serbia nell'Unione europea"

"La Serbia è un Paese amico, mi sento a casa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando a Belgrado il presidente della Repubblica serba, Aleksandar Vucic. "L'Italia riserva un'attenzione importante per i Paesi balcanici. Ho ribadito il convinto sostegno al percorso europeo della Serbia e l'apprezzamento nel perseguire questo obiettivo. L'Italia sarà ambasciatore delle istanze serbe nel processo di integrazione della Serbia nella Ue", ha aggiunto. Il premier ha sottolineato la collaborazione tra Roma e Belgrado nel settore commerciale.

Conte: "Serbia e Kosovo dialoghino per pace regione balcanica"

"Siamo persuasi che il percorso riformatore della Serbia verso l'Unione europea si rivelerà credibile". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando a Belgrado il presidente della Repubblica serba, Aleksandar Vucic. "Ho espresso - ha sottolineato - un forte sostegno per giungere ad una soluzione di compromesso sul Kosovo. Pristina deve dimostrare il necessario impegno per riprendere le trattative, revocando le misure sui dazi che colpiscono i prodotti serbi", ha osservato. "Servono tutti i margini negoziali per definire un'intesa a consolidare la stabilita' dell'intera regione. Questo quadrante deve vivere una prospettiva di pace. Noi ci siamo", ha concluso Conte spiegando che parlerà con l'Alto rappresentante per la politica estera europea, Federica Mogherini.

Italia-Serbia, Vucic a Conte: "Grazie per sostegno su strada europea"

"L'Italia è un Paese molto amico della Serbia. I popoli serbi e italiani hanno sempre avuto dei rapporti bilaterali ottimi. Rapporti buoni confermati oggi". Lo ha detto il presidente della Repubblica serba, Aleksandar Vucic, incontrando il premier Giuseppe Conte.

"Sono molto grato a Conte del sostegno dell'Italia alla Serbia. Ha detto che l'Italia sarà l'ambasciatore sincero e buono sulla strada europea della Serbia", ha sottolineato Vucic.

"L'Italia ha un ruolo forte nell'Unione europea. I nostri rapporti economici sono ottimi. Lo scambio commerciale aumenta, anche se abbiamo avuto un decremento dell'importazione delle auto", ha aggiunto. "Il sostegno dell'Italia alla Serbia può diventare ancora più forte con il ruolo forte del governo italiano. L'Italia può contare sul nostro apporto", ha concluso.

Conte: "Stime Ocse? Paghiamo guerra dazi. Accelerare riforme"

"Siamo perfettamente consapevoli che stiamo vivendo una congiuntura economica sfavorevole. La guerra dei dazi non ci fa bene". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver incontrato a Belgrado il presidente della Repubblica serba, Aleksandar Vucic, rispondendo ad una domanda sulle stime dell'Ocse sull'Italia. "Le misure sui dazi decise unilateralmente non portano a nessuna parte. Noi dobbiamo sostenere il nostro export e rafforzare la domanda interna. La linea è quella di intensificare il nostro impegno, accelerando il processo riformatore su tutti i fronti, da quello politico a quello economico", ha sostenuto il premier.