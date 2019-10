Conte riceve il premier della Nord Macedonia e sfida Macron sui Balcani

Giuseppe Conte continua a scommettere sui Balcani, anche se questo significa andare contro la linea - definita da più parti come "errore storico" - del presidente francese Emmanuel Macron. La scorsa settimana è stato l'inquilino dell'Eliseo a bloccare l'allargamento dell'Unione europea verso est. Oggi il premier ha ricevuto il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, dimostrando che lo stop di Bruxelles non fermerà l'approccio geopolitico del suo governo a un'area strategica per gli interessi italiani.

L'ALLARGAMENTO DELL'UE SUI BALCANI STOPPATO DA MACRON

Includere Macedonia del Nord e Albania sarebbe stato il primo tassello di un progetto che includerebbe anche Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina, che hanno già cominciato o sono in procinto di cominciare il processo di adesione. Tutto è stato invece bloccato da Macron, il quale sostiene che l'Ue dovrebbe prima riformarsi (seguendo le sue linee soppiantate da Angela Merkel) e poi eventualmente allargarsi.

GLI EFFETTI DELLO STOP? SUBITO INSTABILITA' IN MACEDONIA DEL NORD E CAOS SULL'ACCORDO CON LA GRECIA

Lo stop rischia di trascinare di nuovo una regione già di per sé endemicamente instabile a un nuovo periodo di incertezza. Il primo effetto della decisione di Macron c'è stato proprio a Skopje, con il premier che ha richiesto elezioni anticipate la prossima primavera. Non solo. Zaev ha anche dichiarato che potrebbe essere anche a rischio l'accordo raggiunto con la Grecia sul nome della Macedonia del Nord, giunto al termine di un lunghissimo processo e uno scontro diplomatico mai sopito.

MACRON FAVORISCE I NAZIONALISTI

La porta in faccia alla Macedonia del Nord, pronta e in regola per entrare nell'Ue, fa fare una brutta figura a Bruxelles e può riattizzare le tensioni interne all'area. I nazionalisti macedoni, che hanno sempre contestato l'accordo sul nome del paese raggiunto da Zaev con Atene, potrebbero ora aver vita facile alle prossime elezioni.

BALCANI SPINTI A GUARDARE A RUSSIA E CINA

Non solo. I paesi dell'area potrebbero essere sempre più tentati a rivolgersi altrove, se dovessero trarre la conclusione che dell'Ue non ci si può fidare, visto il trattamento riservato a Macedonia del Nord e Albania. Guarda caso la Serbia ha annunciato nei giorni scorsi la sua adesione all'Unione eurasiatica, organizzazione a profonda trazione russa. E gli altri paesi dell'area potrebbero seguire l'esempio, finendo tra le braccia di Mosca e della Cina, già molto presente a quelle latitudini con diversi progetti infrastrutturali.

DIETRO IL NO DI MACRON LA SFIDA CON LA MERKEL

Quello di Macron è stato dunque, secondo Conte e non solo, un grave errore. Alla base il fatto che i Balcani non sono un'area nella quale la Francia ha grandi interessi, e per questo sono diventati un effetto collaterale della sfida di potere in atto tra Parigi e Berlino. Una sfida nella quale è caduta la testa di Sylvie Goulard, la commissaria prescelta da Macron, con i voti contrari del Ppe merkeliano. E nella quale persino il via libera alla commissione Ue di Ursula von der Leyen è slittato.

CONTE INSISTE SULL'ALLARGAMENTO AI BALCANI

Un derby tra le potenze europee che può avere però il risultato che a parole entrambe vogliono evitare a tutti i costi: la diffusione di nazionalismo e sovranismo, oltre alla crescita dell'instabilità. Il premier Conte prova invece a rammendare una situazione diventata molto complessa, mostrando che l'Italia tiene molto alla stabilità dei Balcani. L'intenzione di Conte è quella di riproporre la questione dell'allargamento al prossimo Consiglio affari generali dell'Ue di novembre. Se il progetto andasse in porta Skopje e Tirana saprebbero chi ringraziare.

