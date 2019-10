Conte e quegli incontri con Vecchione. Sfida interna ai servizi segreti

"La ricostruzione riportata da alcuni giornali sull'incontro tra il ministro Barr e i vertici dell'Intelligence italiana, secondo cui alla base ci sarebbe la richiesta di informazioni da parte di questi ultimi alle autorità americane sui Servizi italiani, è totalmente priva di fondamento". Fonti di Palazzo Chigi hanno sostanzialmente chiuso la vicenda legata alle due visite del procuratore generale di Trump a Roma. E anche la polemica politica, dopo le tensioni degli scorsi giorni tra il premier e il suo predecessore Matteo Renzi, sembra essersi spenta.

Ma il caso non è ancora concluso, quantomeno in attesa della prossima audizione di Conte al Copasir, che sarà presieduto dal leghista Raffaele Volpi dopo l'accordo trovato nel centrodestra. In particolare, si potrebbe parlare anche dei contenuti delle riunioni organizzate a Palazzo Chigi con il direttore del Dis Gennaro Vecchione. Una di queste riunioni, secondo quanto scrive Repubblica, ci sarebbe stata il 26 settembre, cioè un giorno prima della seconda visita romana di Barr. Secondo la Repubblica quella riunione "servì a concordare quanto era opportuno condividere con gli americani", il che sempre secondo il quotidiano avallerebbe l'ipotesi che la collaborazione data all'amministrazione Trump fosse una decisione presa "per convenienza politica" e che "nulla aveva a che fare con la sicurezza nazionale". Sempre secondo Repubblica, Vecchione avrebbe individuato in Luciano Carta, direttore dell'Aise, "l'uomo che dovrà pagare il conto" per una vicenda che sta creando non pochi grattacapi ai servizi segreti italiani.