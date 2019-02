Conte in Kuwait, Iraq e Libano: focus su terrorismo e militari italiani

Conte in visita in Medio Oriente/ "Iraq? Ottime opportunità per rafforzare la collaborazione"

"Ci sono ottime opportunità di rafforzare la collaborazione" tra Italia e Iraq e "i rapporti commerciali e industriali" tra i due Paesi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa a Baghdad con il primo ministro iracheno, Adil Abdul Mahdi, il quale ha voluto "ringraziare il governo e il popolo italiano per la vicinanza all'Iraq". L'Iraq, ha sottolineato Conte, "rimane un Paese prioritario per l'aiuto italiano allo sviluppo, nel settore sanitario, della sicurezza alimentare, dell'educazione, con l'obiettivo di favorire la coesione sociale tra tutte le componenti della popolazione irachena. Ovviamente lavoriamo anche con le organizzazioni internazionali come Unesco e Banca mondiale, che stanno operando nel Paese molto proficuamente". Il premier ha osservato che "un settore in cui la cooperazione sta dando buoni risultati è quello della cooperazione culturale, strategica nelle nostre relazioni bilaterali. Penso ad esempio - ha spiegato - all'attività scientifica delle missioni archeologiche in Iraq, che costituiscono un vanto per il nostro Paese". L'Italia, ha ricordato Conte, ha "una grande tradizione nella protezione e promozione del patrimonio culturale, sopratutto nelle aree di crisi". Il premier in proposito ha espresso un ringraziamento ai carabinieri del Nucleo Tutela del patrimonio culturale, "che - ha affermato - si distinguono sempre, insieme a tutte le nostre forze, per una particolare sensibilità nei confronti della popolazione e del dialogo con le comunità locali". La missione in Iraq è la terza negli ultimi tre mesi del presidente del Consiglio nei Paesi del Golfo, e arriva a distanza di pochi mesi dalla visita in Italia del presidente della Repubblica irachena, Barham Salih, il 22 e 23 novembre scorsi.

Conte in visita in Medio Oriente/ "Kuwait? Fiero del contributo dell'Italia alla lotta anti Isis"

"Sono fiero e onorato di poter portare il pensiero riconoscente del Governo italiano e della Nazione intera alle donne e agli uomini della Task Force Air Kuwait, che si distinguono nel riconoscimento unanime per le elevate competenze, spiccate professionalita', apprezzate dalle forze alleate e civili, e per la costante dedizione nello svolgimento del loro incarico professionale, quale contributo fondamentale nella lotta all'Isis". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in serata ha visitato la base aerea di Al Salem, in Kuwait, dove sono dislocati 100 uomini del contingente italiano impegnato nel Paese del Golfo nell'ambito della coalizione anti-Daesh. Il premier ha voluto portare un saluto ai militari italiani, prima di ripartire domattina. In programma una breve visita in Iraq - a Baghdad ed Erbil - e quindi in serata a Beirut, in Libano.

Conte in visita in Medio Oriente/ Il programma del viaggio del premier in Libano

A chiusura del suo viaggio in Medio Oriente, Conte giovedì sarà in visita ufficiale nella Repubblica Libanese. In mattinata sarà a Beirut, dove avrà diversi incontri istituzionali: prima con il presidente del Consiglio libanese, Saad Hariri, con il quale sono previste dichiarazioni congiunte alla stampa, a seguire incontrerà il Presidente della Repubblica Libanese, Michel Aoun, e lo Speaker del Parlamento, Nabih Berri. Il presidente del Consiglio - informa sempre Palazzo Chigi - visiterà infine la base 'Millevoi' di Shama, dove avrà un incontro con i vertici di Unifil e della missione Mibil e saluterà i militari.