Conte in Vietnam, continua la strategia orientale: Hanoi mercato da record

L'Italia continua a insistere sulla via per l'Oriente. Dopo aver sottoscritto il memorandum di intesa sulla Nuova Via della Seta con la Cina lo scorso marzo e il viaggio a Singapore del ministro Tria ecco il viaggio di Giuseppe Conte in Vietnam. Hanoi è un grande mercato che conta 600 milioni di consumatori, con un tasso di crescita medio del 5 per cento e un pil complessivo di 2.700 miliardi di dollari, che fanno del Vietnam la quinta potenza mondiale a livello aggregato.

ITALIA-VIETNAM: CONTE, 'RAFFORZEREMO SCAMBI COMMERCIALI, 6 MLD DOLLARI NEL 2020'

Un "partenariato strategico" in un mercato in espansione che può portare a scambi commerciali pari a 6 miliardi di dollari nel 2020. Così il premier Giuseppe Conte ha delineato lo stato delle relazioni tra Italia e Vietnam dopo l'incontro ad Hanoi con il primo ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc. "Un colloquio molto proficuo nel quale abbiamo confermato l'eccellente stato delle relazioni Italia-Vietnam, relazioni che intendiamo incrementare con un fitto programma di iniziative", ha aggiunto Conte in una conferenza stampa con Nguyen Xuan Phuc.

"Il Vietnam è un mercato sempre più importante per l'Italia, è il nostro primo partner nel sud est asiatico e questo nostro incontro -ha sottolineato il premier- è stato utile perché ha creato le premesse per un ulteriore rafforzamento del partenariato economico". Con un piano di scambi commerciali pari a 6 miliardi di dollari nel 2020. "Vogliamo un interscambio che arrivi a sei miliardi, poi a dieci", ha spiegato Conte che domani parteciperà al forum sul dialogo tra l'Italia e i Paesi dell'Asean, a cui saranno presenti 400 aziende italiane.

Il terzo Dialogo economico di alto livello Italia-Asean traccera' una prospettiva dello scenario macroeconomico nell'area del Sud-est asiatico, concentrandosi poi su aree quali le infrastrutture intelligenti, la logistica, la connettivita', la digitalizzazione, la sicurezza informatica e le tecnologie per la sostenibilita'. Altri settori oggetto del dialogo tra Italia e paesi Asean sono la manifattura avanzata, l'automazione, il design e la business innovation; i partecipanti all'evento discuteranno di accordi finanziari e commerciali. I paesi dell'Asean formano collettivamente la quinta economia del Globo, e secondo le attuali proiezioni economiche diventeranno la quarta entro il 2030. Il forum che si terra' domani ad Hanoi coincide con i negoziati per il commercio e la tutela degli investimenti in corso tra l'Unione europea e diversi paesi dell'Asean, inclusi quelli con Vietnam e Singapore, attualmente in dirittura d'arrivo.