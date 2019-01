Conte, Italia protagonista in Sahel. In Niger e Ciad per ridurre i migranti

CONTE: VIAGGIO IN AFRICA PER RAGGIUNGERE NUOVI ACCORDI CON NIGER E CIAD, PASSAGGIO OBBLIGATO PER I MIGRANTI IN ARRIVO DAL CONTINENTE NERO

Giuseppe Conte è arrivato in Africa. Si tratta di una visita di due giorni nel Sahel, in Niger e Ciad per l'esattezza. Una visita molto importante in funzione geopolitica per il premier italiano. Niger e Ciad sono infatti due passaggi obbligati per i migranti in partenza da Africa Occidentale, Centrale e Meridionale e in arrivo verso l'Italia. Sviluppare il dialogo bilaterale con questi Paesi e stringere accordi per un maggiore controllo alle frontiere può costituire un risultato importante nella funzione di un controllo degli arrivi sulle nostre coste.

IL VIAGGIO DI CONTE NUOVO TASSELLO DELLA POLITICA ITALIANA NEL SAHEL

Il viaggio di Conte rappresenta un nuovo tassello nella politica di riavvicinamento dell'Italia alle vicende del Sahel, dopo la recente apertura della nuova ambasciata in Niger e l'avvio della missione militare avvenuto nel 2018. Il Niger, insomma, ha un ruolo sempre più fondamentale per la gestione della crisi dei migranti e l'Italia vuole assumere una posizione di primo piano nei colloqui con il Paese africano.

IL CALENDARIO DELLA VISITA IN NIGER E CIAD DEL PREMIER CONTE

Ma ecco il calendario che attende il premier Conte nel Sahel. Martedì alle 12.40 il premier avrà un incontro bilaterale con il primo ministro della Repubblica del Niger, Brigi Rafini, cui seguirà alle 13.15 quello con il presidente Mahamadou Issoufou. Alle 15.40 è previsto un incontro con il contingente italiano della Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (Misin), presso la sede dell'ambasciata d'Italia. Dopo di che Conte visiterà il Centro di transito dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) Aigle e una delle 20 case di transito gestite dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Mercoledì Conte sarà in Ciad, dove in mattinata avrà un incontro con gli esponenti della comunità italiana presenti nel Paese per poi avere, alle 10.45, un colloquio bilaterale con il presidente ciadiano Idriss Deby.