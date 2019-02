Corea del Nord: Farnesina, figlia ambasciatore ha chiesto tornare da nonni

La figlia dell'ex incaricato d'affari nordcoreano a Roma, Jo Song Gil, "avendo richiesto di rientrare nel suo Paese dai nonni, vi aveva fatto rientro, il 14 novembre 2018, accompagnata da personale femminile dell'ambasciata". Lo precisa la Farnesina in una nota, "a seguito delle domande di chiarimento sulla vicenda di Jo Song Gil". Il 3 gennaio scorso, si legge nella nota, la Farnesina aveva gia' reso noto di aver ricevuto per via diplomatica dall'ambasciata della Corea del Nord a Roma la comunicazione relativa all'avvicendamento del funzionario presso l'ambasciata stessa. La Farnesina ha ricevuto due note formali al riguardo. La prima, datata 20 novembre 2018, con la quale veniva data notizia dell'assunzione delle funzioni di incaricato d'affari a Roma da parte del Signor Kim Chon. La seconda, datata 5 dicembre 2018, con la quale si informava che l'ex incaricato d'affari, Jo Song Gil, e la moglie avevano lasciato l'ambasciata il 10 novembre e che la figlia, avendo richiesto di rientrare nel suo Paese dai nonni, vi aveva fatto rientro, il 14 novembre 2018, accompagnata da personale femminile dell'ambasciata. La Farnesina - conclude la nota - non dispone di alcuna altra informazione sulla vicenda.

M5s: "Salvini riferisca, rischio nuovo caso Shalabayeva"

"Chiediamo al ministro dell'Interno di riferire in Parlamento e di fare chiarezza sulle notizie relative al rapimento e al rimpatrio forzato della figlia minorenne dell'ex ambasciatore nordcoreano da parte dei servizi di Pyongyang. Se i fatti fossero confermati sarebbero gravissimi, un nuovo caso Shalabayeva". Lo dichiarano i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato."Non è tollerabile che agenti dell'intelligence di un Paese straniero agiscano indisturbati in territorio italiano compiendo attività illegali. La giovane rischia nel suo Paese di essere imprigionata e torturata", concludono i Cinque Stelle

Corea del Nord, rimpatrio figlia dell'ex ambasciatore. Nuovo caso Shalabayeva?

Il rimpatrio in Corea del Nord della figlia dell'ex ambasciatore di Pyongyang a Roma fa esplodere un nuovo caso diplomatico che ricorda quanto accaduto anni fa con la Shalabayeva che mise in imbarazzo l'allora ministro Angelino Alfano. Ora il Movimento Cinque Stelle vuole vederci chiaro e chiede al ministro Salvini di riferire sulla questione. Il tutto mentre l'ex senatore Antonio Razzi sostiene che la donna si trovi semplicemente a casa della nonna.

COREA DEL NORD, M5S IN PRESSING SU SALVINI: "RIFERISCA IN PARLAMENTO"

"E' necessario che il ministro dell'Interno Matteo Salvini riferisca quanto prima in Parlamento sulla notizia del rapimento e del rimpatrio dall'Italia della figlia minorenne dell'ex ambasciatore nordcoreano Jo Song-gil. La dinamica della vicenda deve essere chiarita il prima possibile perche', se confermata, sarebbe di estrema gravità". Cosi' in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle Pino Cabras, Emilio Carelli, Sabrina De Carlo, Iolanda Di Stasio, Yana Ehm del Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Camera."Dobbiamo garantire a tutti i cittadini presenti sul nostro territorio, in particolare se minori, la tutela della loro incolumita'. Per questo motivo e' importantissimo appurare le responsabilita' su quanto accaduto", concludono i deputati.

DI STEFANO: "NECESSARIO APPURARE VERITA' SU RIMPATRIO FIGLIA EX AMBASCIATORE"

"La storia di Jo Song-gil e di sua figlia, diciassettenne, rapita dall'intelligence nordcoreana in Italia, se confermato, sarebbe un caso di una gravità inaudita. Quando avvenne una cosa simile, ovvero il famoso caso Shalabayeva, andai direttamente in Kazakistan per incontrarla e capire cosa fosse accaduto e appurammo responsabilità dirette dell'allora Ministro dell'Interno Alfano. Ora è tempo di fare chiarezza anche su questo caso di novembre che riguarda l'ex ambasciatore nordcoreano a Roma e sua figlia, una giovane incolpevole che, nonostante dovesse essere tutelata in Italia, rischia di essere persino torturata da uno dei peggiori regimi al mondo. Ho già attivato la Farnesina per avere tutte le informazioni possibili e lo stesso stiamo facendo all'Interno col Sottosegretario Carlo Sibilia. Chi ha responsabilità pagherà, statene certi". Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano.

Corea del Nord, Razzi: "Nessun rapimento, la ragazza è dai nonni"

"Ma quale rapimento!", la figlia dell'ex ambasciatore nord-coreano a Roma, Jo Song-gil, "e' a casa dai nonni, in Corea del Nord, e sta benissimo". Parola di Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia e amico del Leader maximo Kim Jong-un. "In Italia si stanno dicendo tante sciocchezze su questo caso - spiega Razzi - la giovane diciassettenne e' stata abbandonata dai genitori nell'ambasciata coreana a Roma, e il nuovo responsabile" della sede diplomatica "ha deciso di rimandarla in Patria dai nonni. Quindi nessun rapimento, sta bene, anche perche' il padre, che conosco, e' un vecchio amico di un pezzo grosso del Partito dei Lavoratori di Pyongyang". Razzi annuncia inoltre l'uscita di un libro in cui raccontera', grazie ai suoi numerosi viaggi, "tutta la verita' sulla Corea del Nord". Il titolo del volume, 'Te lo dico da Nobel', ricalca la storica frase del controverso senatore 'Te lo dico da amico, fatte i c.... tuoi', divenuta poi un tormentone dall'esilerante imitazione di Marizio Crozza.