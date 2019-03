Corea del Nord, Kim frega Trump? Attività missilistica in base smantellata

Nord Corea: rilevata attività in base missilistica "smantellata"

In Corea del Nord e' stata rilevata attivita' in una base di missili che si riteneva fosse smantellata. Le immagini satellitari mostrano la ricostruzione parziale delle installazioni nella base di Sohae, che il regime lo scorso anno aveva annunciato sarebbe stata demolita e che in effetti era apparsa silente per diversi mesi.

Corea del Nord, il dubbio che Kim stia "fregando" Trump

Le immagini sono state catturate lo scorso 2 marzo, due giorni dopo il vertice di Hanoi, concluso senza accordo, tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-un: e mostrano che si e' ricominciato a costruire strutture nella piattaforma di lancio.