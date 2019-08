Corea del Nord, Kim "non interessato" a riprendere il dialogo con gli Usa

Coree: Pyongyang, no a dialogo Usa con esercitazioni militari

La Corea del Nord "non è interessata" a una ripresa dei colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti fino a quando Washington non interromperà la "escalation delle sue attività militari ostili". Lo ha dichiarato Pyongyang nel momento in cui l'inviato speciale americano è impegnato in una visita a Seul per riprendere il dialogo. I colloqui bilaterali si sono arrestati dopo il fallimento del secondo vertice ad Hanoi a febbraio tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong un. I due leader si sono incontrati di nuovo a giugno al confine nella zona demilitarizzata (Dmz), la "terra di nessuno" che separa il Sud dal Nord dalla fine della guerra di Corea (1950-53).

Nelle ultime settimane la Corea del Nord ha lanciato diversi missili a corto raggio per dimostrare la sua disapprovazione per le esercitazioni militari annuali congiunte tra le forze statunitensi e sudcoreane, considerate una prova generale di un'invasione. L'inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Stephen Biegun, è arrivato martedì a Seul per una visita di tre giorni. "Siamo pronti a iniziare le discussioni non appena sentiamo le nostre controparti nordcoreane", ha dichiarato dopo una riunione con il suo collega sudcoreano, Lee Do-hoon.

Ma un portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano ha gelato la ripresa dei colloqui, condannando il recente test del missile a medio raggio degli Stati Uniti. Ha espresso contrarietà anche al piano "pericoloso" di Washington di schierare aerei da combattimento F-35 nella regione, probabilmente per "scatenare una nuova guerra fredda". "Ciò ci costringe a considerare un modo realistico per concentrarci maggiormente sul rafforzamento della deterrenza fisica", ha avvertito in una dichiarazione trasmessa dall'agenzia di stampa ufficiale Kcna. "Manteniamo la nostra posizione di risolvere pacificamente tutte le questioni attraverso il dialogo e la negoziazione. Tuttavia, il dialogo associato alle minacce militari non ci interessa", ha aggiunto.