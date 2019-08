Corea del Nord, Kim lancia due missili. Trump: "Non vedo l'ora di vederlo"

Nord Corea: lanciati altri due missili a corto raggio

La Corea del Nord ha lanciato nel mare del Giappone dalla sua costa orientale due missili a corto raggio, secondo fonti della presidenza sudcoreana. I due missili sono stati lanciati dalla provincia dello Hamgyong Meridionale, alle 5.32 e alle 5.50 (le 22.32 e le 22.50 di venerdi' notte in Italia), secondo quanto riferito in una nota dallo stato maggiore congiunto sudcoreano. Si tratta del quinto round di lanci in due settimane, che Pyongyang considera un avvertimento contro le esercitazioni militari di Usa e Corea del Sud, che secondo il regime di Kim Jong-un. I missili, secondo l'esercito di Seul, hanno percorso circa 400 chilometri ad un'altezza massima di 48 chilometri, il che fa ritenere che non siano a lungo raggio. L'ultimo lancio era stato effettuato mercoledi' scorso, e sia in quello che nei tre precedenti era stato testato un nuovo tipo di missile dello stesso tipo lanciato oggi.

"E' molto probabile che ci siano altri lanci, dal momento che la Corea del Nord sta svolgendo esercitazioni militari estive, in contemporanea con le manovre congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud", ha avvertito lo stato maggiore congiunto sudcoreano in una nota. Nella giornata di venerdi' il presidente Usa, Donald Trump, ha rivelato di aver ricevuto una lettera "molto bella" e "positiva" da Kim, nella quale il leader nordcoreano si diceva "non contento" delle manovre congiunte tra Washington e Seul, cominciate il 5 agosto e programmate per tre settimane. Le manovre sono ridotte rispetto a precedenti occasioni proprio al fine di favorire il dialogo nella penisola coreana, ma questo non ha evitato le proteste di Pyongyang.

"Non vedo l'ora di vedere Kim Jong Un in un futuro non troppo lontano! Una Corea del Nord libera dal nucleare porterà a uno dei paesi di maggior successo al mondo": lo ha affermato su Twitter il presidente americano, Donald Trump, poche ore dopo il lancio di due nuovi missili a corto raggio.

Il leader nordcoreano, Kim Jong-UN ha presentato al presidente americano, Donald Trump, "timide scuse" per il lancio di missili a corto raggio, assicurando che i test finiranno al termine delle esercitazioni congiunte Usa-Corea del Sud. E' quanto riferito dallo stesso inquilino della Casa Bianca su Twitter. "In una lettera che mi ha inviato Kim Jong Un, lui ha affermato, molto gentilmente, che gli piacerebbe incontrarsi e iniziare i negoziati non appena si concluderà l'esercitazione congiunto Usa-Corea del Sud. Era una lunga lettera, in gran parte si lamentava delle esercitazioni ridicole e costose. C'erano anche timide scuse per aver testato i missili a corto raggio e test che si fermeranno al termine delle esercitazioni". (AGI)