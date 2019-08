Corea del Nord, nuovo lancio di missili e stop a colloqui di pace con Seul

NordCorea: lanciati altri due missili nel mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili ancora non identificati in mare, innescando la preoccupazione di Seul con il presidente Moon Jae-in che ha riunito il suo Consiglio di sicurezza. L'esercito sudcoreano ha affermato che i propiettili sono stati sparati da vicino alla città di Tongchon nella provincia di Kangwon - nell'est del Paese - e hanno volato per circa 230 chilometri prima di cadere nel Mar del Giappone. E' il sesto lancio nelle ultime settimane, segno dell'irritazione di Pyongyang per le esercitazioni militari congiunte tra Usa e Seul. Il Nord le considera "prove per l'invasione" del Paese.

L'ultimo lancio è arrivato dopo che il Comitato per la riunificazione pacifica, organismo della Corea del Nord, ha respinto i commenti di Moon che hanno delineato il suo desiderio di unificazione, e ha detto che non aveva altro da discutere con il Sud. Il Comitato ha definito Moon - che ha a lungo favorito il dialogo con il Nord - un "ragazzo di rara impudenza", per aver sperato in una ripresa dei colloqui intercoreani mentre continuava le esercitazioni militari con Washington.

In un discorso di giovedì in occasione dell'anniversario della liberazione della Corea dal governo giapponese del 1910-45, Moon ha delineato l'obiettivo di "raggiungere la pace e l'unificazione entro il 2045", sebbene la sua presidenza di cinque anni scada nel 2022. "Il suo discorso merita di essere definito uno sciocco discorso commemorativo", ha affermato il Nord nella sua dichiarazione. "Non abbiamo più nulla da discutere con le autorità sudcoreane né abbiamo nessuna idea di sederci di nuovo con loro", ha aggiunto.

NORDCOREA: PYONGYANG, STOP A COLLOQUI DI PACE CON SEUL

Le autorità di Pyongyang hanno annunciato di mettere fine ai colloqui di pace con Seul. ''Non abbiamo altro di cui parlare con le autorità sudcoreane e non abbiamo intenzione di sederci nuovamente con loro'' al tavolo dei negoziati, si legge in una nota del Comitato della Corea del Nord per la riunificazione pacifica del Paese, rilanciata dall'agenzia di stampa Kcna. Il Comitato ha quindi definito il presidente sudcoreano Moon Jae-in come un ''ragazzo impudente'' che è ''sopraffatto dalla paura''.