Corea del Nord, Pyongyang: "La figlia dell'ex ambasciatore odiava il padre"

Nord Corea, Pyongyang "figlia ambasciatore tornata, odiava il padre"

La figlia 17enne dell'ex ambasciatore nordcoreano a Roma, Jo Song Gil, "odiava i genitori perché la lasciavano a casa da sola" e "voleva tornare dai nonni": ora si trova da loro, "sta bene" anche se è sottoposta a cure"; e il padre "non aveva nessun motivo politico per disertare". Cosi' Pyongyang respinge la tesi del rapimento della figlia del diplomatico, fornendo la sua versione in una lettera inviata dal successore di Jo all'ambasciata a Roma, Kim Chon, al presidente dell'unione interparlamentare Italia-Nord Corea Osvaldo Napoli.

Nord Corea: informativa Digos consegnata alla procura di Roma

E' senza indagati e senza ipotesi di reato il fascicolo, iscritto quindi come modello 45, che la procura di Roma ha aperto per capire se la figlia 17enne dell'ex ambasciatore nordcoreano, Jo Song-gil, sia tornata in patria volontariamente o no. Sul tavolo del procuratore aggiunto Francesco Caporale c'è da questa mattina una informativa della Digos basata prevalentemente su fonti aperte (soprattutto notizie di stampa) per ricostruire quanto accaduto. Mentre il filmato all'aeroporto di Fiumicino del 14 novembre scorso, giorno della partenza, non ha fornito utili spunti investigativi, la procura delegherà i nostri investigatori a visionare le immagini delle telecamere della zona dove abitava la studentessa per verificare se il rientro a Pyonyang non sia una ritorsione nei confronti dei suoi genitori in fuga dal regime del dittatore Kim Jong-un.