Corea del Nord, stop ai negoziati con Usa: "Possibile un terribile incidente"

Corea del Nord: Pyongyang, "terribile incidente" se Usa non pronti a colloqui

La Corea del Nord avverte della possibilita' di un "terribile incidente" se gli Stati Uniti non saranno preparati nel proseguimento dei colloqui sul nucleare, dopo la rottura del dialogo tenutosi a Stoccolma, nel fine settimana, il primo dopo sette mesi di stallo diplomatico tra Washington e Pyongyang. L'avvertimento e' arrivato dal capo negoziatore nord-coreano, Kim Myong-gil, all'aeroporto di Pechino, di ritorno a Pyongyang. "Chiedete agli Stati Uniti se continuare i dialoghi", ha detto Kim ai giornalisti che lo hanno incontrato allo scalo pechinese.

"Se gli Stati Uniti non saranno ben preparati, chissa' quale terrible incidente potrebbe accadere. Aspettiamo e vediamo", ha aggiunto, citato dall'agenzia sud-coreana Yonhap. Kim si e' infine detto scettico sulla possibilita' che delegati di Washington e Pyongyang possano tornare a sedersi allo stesso tavolo tra due settimane, come ipotizzato dagli Usa, ribadendo che i funzionari americani non sono arrivati al tavolo con una nuova proposta e che non ritiene sia possibile produrne una in un periodo di tempo cosi' breve.