Corea del Nord, Xi Jinping sorpassa da Trump: nuovo vertice con Kim Jong un

NORDCOREA: XI JINPING IN VISITA IL 20 E 21 SU INVITO DI KIM

Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà la prossima settimana una visita di stato in Corea del Nord su invito del leader di Pyongyang, Kim Jong-Un. Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese Xinhua: la visita si svolgerà nei giorni 20 e 21 di questo mese.

Quella di Xi sarà la prima visita in Corea del Nord da parte di un capo di stato cinese in 14 anni e la prima che Xi effettua in Cina dopo il 18mo congresso del partito comunista che lo incoronò segretario generale. Nel darne notizia, Song Tao, a capo del dipartimento internazionale del Comitato centrale del partito, ha sottolineato come la visita - che si svolge nel 70mo anniversario dell'avvio di relazioni diplomatiche tra Cina e Corea del nord - "abbia grande significato alla luce degli sforzi volti a costruire sulla base di successi passati allo scopo di far progredire le relazioni bilaterali".