Corea del Sud: ex presidente Lee rilasciato su cauzione

Corea del Sud, Seul: ex presidente Lee rilasciato su cauzione per problemi di salute

Era stato condannato nel marzo 2018 con l’accusa di abuso di potere, appropriazione indebita, corruzione ed evasione fiscale. Ora, dopo circa un anno di prigionia, l’ex presidente della Corea del Sud Lee Myung-bak è stato rilasciato dietro al pagamento di una cauzione. Secondo quanto scritto nella lettera di richiesta degli avvocati, i motivi sarebbero legati alle sue problematiche condizioni di salute.

Per tal motivo, infatti, l’Alta corte di Seul ha accolto la richiesta e concesso all’ex presidente di poter tornare in modo permanente nella sua residenza. Una concessione che, precisa la corte, permette ai soli familiari e rappresentanti legali l’autorizzazione a fargli visita. In aggiunta a queste condizioni, Lee ha accettato anche il pagamento di un miliardo di Won (886 mila dollari) come deposito di sicurezza.

Ma Lee non è stato l’unico leader sudcoreano ad essere detenuto. Sull’esempio di quanto accaduto con il suo successore Park Geun-hye, il quale dovrà scontare 25 anni di carcere per corruzione, il giudice ha avvisato che “il mandato di arresto rimarrà tecnicamente in vigore e Lee potrà essere rimandato al centro di detenzione se non dovesse rispettare una delle condizioni”.