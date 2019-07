Corea del Sud: uomo si dà fuoco davanti all'ambasciata del Giappone

Sud Corea: uomo si dà fuoco davanti ambasciata Giappone, morto

​Un sudcoreano è morto dopo essersi dato fuoco davanti all'ambasciata giapponese a Seul, in un clima di forte tensione diplomatica e commerciale tra i due Paesi. Lo ha reso noto la polizia. L'uomo, sulla settantina, si è immolato all'interno della sua auto parcheggiata di fronte all'edificio dell'ambasciata ed è morto dopo essere stato curato in ospedale.

In macchina aveva con sé una ventina di piccole bombole di gas. Secondo quanto raccolta dai media locali, l'uomo era stato detenuto durante la guerra in un campo di lavori forzati giapponese. L'incidente arriva in un momento in cui i rapporti tra Seul e Tokyo risentono di una forte tensione commerciale. Il mese scorso il Giappone ha applicato forti restrizioni alle esportazioni cruciali per i titani della tecnologia sudcoreana, prima fra tutte la Samsung Electronics.