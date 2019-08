Corea del Sud,stop al patto di intelligence con il Giappone. Tensione Far East

SUDCOREA: STOP ACCORDO INTELLIGENCE, TOKYO CONVOCA AMBASCIATORE SEUL

Il ministero degli Esteri di Tokyo ha convocato questa mattina l'ambasciatore della Corea del Sud per protestare contro la decisione di mettere fine all'accordo, che avrebbe dovuto rinnovarsi in modo automatico domani. Il ministro degli Esteri giapponese Taro Kono ha anche criticato Seul per aver messo sullo stesso piano i controlli sulle esportazioni con questioni relative alla sicurezza. ''Date questioni come quelle relative alla Corea del Nord, probabilmente tutti comprendono l'importanza di questo accordo. Ma questa decisione è stata presa mettendola in relazione con i controlli sulle esportazioni applicati dal Giappone - ha detto il ministro ai giornalisti - Non posso fare a meno di dire che stanno completamente fraintendendo la questione della sicurezza''. Nel frattempo, il ministro della Difesa Takeshi Iwaya ha definito la mossa "estremamente spiacevole".

SUDCOREA: ABE SU STOP PATTO INTELLIGENCE, 'DANNEGGIATO RAPPORTO DI FIDUCIA'

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha contestato la decisione della Corea del Sud di non prestare più fede all'accordo sullo scambio di informazioni di intelligence tra Tokyo e Seul, affermando che questa decisione ''danneggia la fiducia'' tra i due Paesi. ''Il Giappone chiederà alla Corea del Sud di recuperare la nostra fiducia, risolvendo la questione della violazione del trattato internazionale tra Giappone e Corea del sud. Speriamo che la Corea del Sud mantenga le sue promesse'', ha detto Abe. L'Accordo generale sulla sicurezza delle informazioni militari (Gsomia) era stato firmato per condividere informazioni sulla minaccia rappresentata dalla Corea del Nord, dai suoi missili e dalle attività nucleari. Una minaccia sottolineata dal recente lancio da parte della Corea del Nord di una serie di missili balistici a corto raggio. Ieri la Corea del Sud aveva annunciato che avrebbe messo fine all'accordo con il Giappone sullo scambio delle informazioni di intelligence. Kim You-geun, vicedirettore del Consiglio di sicurezza nazionale presidenziale della Corea del Sud, ha dichiarato che ilGiappone ha attuato un "grave cambiamento" nella cooperazione bilaterale in materia di sicurezza dopo i controlli sulle esportazioni decisi da Tokyo.