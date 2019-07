Corea, Kim: "Nuovi missili? Avvertimento alle forze bellicose del Sud"

Coree: Kim, lancio missili avvertimento a "forze bellicose" del Sud

Il leader nord-coreano, Kim Jong-un, avverte le “forze bellicose” della Corea del Sud contro le importazioni di armi dagli Stati Uniti e gli esercizi militari congiunti con gli Stati Uniti, che non vengono mai menzionati direttamente. Lo scrive l’agenzia di stampa del regime, la Korean Central News Agency, che afferma che il leader nord-coreano ha assistito personalmente al lancio di missili a corto raggio avvenuto giovedì nella località costiera di Wonsan.

“Le armi e le attrezzature ultramoderne che le forze bellicose dell’esercito sud-coreano stanno introducendo con sforzi disperati”; ha detto Kim citato dalla Kcna, “sono certamente armi offensive e il oro scopo è assolutamente chiaro” ed è quindi una “priorità” per la Corea del Nord “sviluppare potenti mezzi fisici e condurre i test per il loro sviluppo per neutralizzare queste armi che pongono innegabili minacce alla sicurezza del Paese”. Il leader della Corea del Sud, accusata di “doppiogiochismo”, conclude la Kcna rivolgendosi al presidente sud-coreano Moon Jae-in, “non dovrebbe fare l’errore di ignorare l’avvertimento da Pyongyang”.