Cybersecurity, Conte mette nel mirino il 5G: "Estendere il golden power"

Cybersecurity: Conte, estendere 'golden power' in settori strategici

"Il perimetro della sicurezza nazionale si estende. Bisogna disegnare una architettura legislativa avanzata, ampliando la disciplina sulla 'golden power' in settori strategici, per far si' che i servizi come il 5g siano conformi a standard di sicurezza il piu' possibile elevati". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la prima tappa del road show dell'Intelligence per le imprese, organizzato dal Dipartimento sicurezza e informazione, in corso a Milano.

Cybersecurity: Conte, investimenti esteri benvenuti se non predatori

"Gli investimenti esteri sono certo benvenutima non quelli mossi da finalita' predatoria o extraeconomica". Lo hadetto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi a Milanoall'iniziativa organizzata dal Dipartimento sicurezza "L'intelligenceper le imprese" a Milano, sul tema della cybersecurity nelle imprese."La concorrenza e' bella ma puo' essere sleale: un attacco cyber non silimita a intaccare il buon nome di chi lo subisce, ma puo' intaccare isistemi" ha spiegato il premier.