Davos, Conte alla Merkel: "M5s in sofferenza nei sondaggi". VIDEO

Conte a Merkel, M5s in sofferenza per sondaggi

"Il Movimento 5 Stelle e' in sofferenza perche' i sondaggi stanno calando... sono molto preoccupati perche' Salvini e' al 35% e loro scendono al 26% quindi dicono: quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?". Piazzapulita, la trasmissione di La7, questa sera ha trasmesso un video in cui - secondo quanto ha ricostruito - il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si rivolge in questo modo, a margine dei lavori a Davos, alla cancelliera tedesca Angela Merkel.

Governo: un sorridente Salvini non commenta fuori onda Merkel-Conte

"Non commento i fuori onda televisivi e non commento i sondaggi, anche quando sono positivi...". Cosi' un sorridente Matteo Salvini alla domanda dell'AGI circa il fuori onda trasmesso ieri da Piazzapulita in cui si il premier Conte parlando con la Cancelliera tedesca Merkel a Davos dice che ci sono problemi in M5s perche' la Lega sta molto avanti nei sondaggi, intorno al 35-37%, e si cerca di capire in che modo risalire. Salvini era a Borgata Fidene per consegnare a Roma Capitale un immobile confiscato alla criminalita'.