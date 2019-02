Dazi, "grandi progressi" nei colloqui Usa-Cina. A marzo incontro Trump-Xi

Dazi, Usa e Cina a grandi passi verso l'accordo. Incontro decisivo a Mar-a-Lago tra Trump e Xi a marzo

Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato che prolunghera' la tregua commerciale con la Cina, in scadenza il primo marzo, e sta programmando un nuovo incontro con il presidente cinese, Xi Jinping, nella sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida, per concludere un accordo.

Dazi: Cina, "progressi sostanziali" nei colloqui con gli Usa

Cina e Stati Uniti hanno raggiunto "progressi sostanziali" rispetto alla disputa tariffaria in corso tra le due grandi economie mondiali, durante l'ultimo round di colloqui che si e' tenuto a Washington. Lo scrive l'agenzia Xinhua, che cita la delegazione cinese guidata dal vice premier Liu He. In particolare, la delegazione cinese giunta a Washington, e che ieri ha incontrato il presidente Usa, Donald Trump, cita "specifici punti" di accordo, tra cui i trasferimenti di tecnologia, i diritti di proprieta' intellettuale, le barriere non tariffarie, il settore dei servizi, l'agricoltura e i tassi di cambio. "Sulla base degli ultimi progressi", scrive l'agenzia di stampa cinese, "le due parti continueranno a lavorare per il prossimo stadio, in base alle istruzioni dei capi di Stato dei due Paesi".