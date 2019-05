Dazi, la Cina minaccia gli Usa: "Pronti a usare l'arma delle terre rare"

Dazi, la Cina pronta a usare le "terre rare" come 'arma' in disputa

La Cina è pronta a usare le terre rare nella disputa tariffaria con gli Stati Uniti. A indicarlo, e' un portavoce della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, l'agenzia di pianificazione economica del governo cinese, citato dal tabloid 'Global Times' in un articolo apparso on line nella tarda serata di martedi'.

"Se qualsiasi Paese volesse usare prodotti fatti con le esportazioni di terre rare cinesi per contenere lo sviluppo della Cina, il popolo cinese non ne sarebbe felice", ha risposto il funzionario a una domanda sulla possibilita' di utilizzare le terre rare come arma di rappresaglia nella guerra commerciale in corso. Il commento, sottolinea il Global Times, e' stato pronunciato dopo la visita la settimana scorsa del presidente cinese, Xi Jinping, a un impianto di ricerca e sviluppo di terre rare, la JL Mag Rare Earth di Ganzhou, nel sud-est della Cina, e secondo insider del mondo industriale cinese citati dal tabloid di Pechino, sarebbe "un segnale implicito" che la Cina non esiterebbe a usare le terre rare come arma nella disputa commerciale e tecnologica con gli Stati Uniti.