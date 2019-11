Dazi, primo accordo tra Usa e Cina. Via a eliminazione graduale delle tariffe

Dazi: Cina, accordo con Usa per eliminare gradualmente le tariffe

Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo in base al quale puntano a eliminare proporzionalmente le tariffe aggiuntive "per fasi". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero del Commercio di Pechino, Gao Feng. Cina e Usa, ha detto Gao, "nelle scorse due settimane hanno condotto serie e costruttive discussioni per affrontare le specifiche preoccupazioni" e hanno raggiunto un "accordo in base al quale vorrebbero rimuovere le tariffe aggiuntive per fasi, per stabilizzare le aspettative di mercato e portare benefici alle economie di Cina, Stati Uniti e del mondo, e benefici ai consumatori e ai produttori". La guerra tariffaria con gli Usa, ha aggiunto Gao, "sara' terminata quando tutte le tariffe saranno eliminate".