Dazi, spettri di guerra militare Usa Cina? Inquietante previsione di Kissinger

Henry Kissinger teme una nuova guerra vera, come esito di quella in corso sui dazi se un negoziato tra Stati Uniti e Cina non si chiudera' con una intesa. Il 96enne ex segretario di Stato americano, spesso mediatore tra i due attori globali, ha invitato Pechino e Washington a "incanalare il conflitto, altrimenti potrebbe rivelarsi peggiore di quello che esplose in Europa". "La Prima Guerra Mondiale - ha ragionato Kissinger nel corso del Bloomberg New Economy Forum - nacque per crisi minori d questa...e oggi le armi da guerra sono piu' potenti". Il ragionamento di Kissinger parta dalla constatazione che i due attori sono oggi obbligati a competere negli stessi mercati: "La Cina e' un importante paese economico. E anche noi - ha detto - e di conseguenza siamo obbligati calpestarci i piedi l'un l'altro in tutto il mondo".

Ma se con l'Unione Sovietica, e poi con la Russia, vi era una relazione che ha condotto a un piano per ridurre le armi nucleari, riguardo a Pechino il quadro e' diverso: Washington non vede la Cina, in termini di politica estera tradizionale, come una "potenza militare". E se i due attori continuano a vedere "ogni problema nel mondo in termini di conflitto" tra loro, cio' potrebbe rivelarsi "pericoloso per l'umanita'", ha detto. I negoziati sui dazi, da questo punto di vista, rappresentano una sorta di camera di compensazione tra Stati Uniti e Cina, e surrogano la mancanza di dialogo su altri problemi, come e' il caso delle proteste a Hong Kong. Se venisse meno anche questo canale di comunicazione, l'esito per il mondo potrebbe essere disastroso.