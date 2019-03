Dazi, Trump se la prende pure con India e Turchia.E Ankara si allea con l'Iran

Dazi: Trump intende eliminare le esenzioni per India e Turchia

Il presidente Donald Trump apre altri due fronti di guerra commerciale con l'eliminazione dello status preferenziale garantito a India e Turchia e dunque con l'imposizione di dazi all'import da questi due Paesi. Lo ha reso noto l'ufficio del rappresentante per il Commercio Usa, con un comunicato. Washington "intende cancellare la designazione di India e Turchia come Stati in via di sviluppo beneficiari del Generalized System of Preferences (GSP)", ovvero dell'esenzione rispetto ai dazi su determinati prodotti, perche' non rientrerebbero piu' nei parametri. L'India non avrebbe rispettato i requisiti di reciproco accesso al mercato mentre la Turchia "e' sufficientemente sviluppata dal punto di vista economico", e' stato spiegato.

Turchia: Ankara, "azione militare con Iran contro il Pkk"

Forse non del tutto a caso, il giorno dopo l'annuncio di Trump arriva la Turchia dichiara di voler condurre un'operazione militare insieme all'Iran contro il Pkk, organizzazione terroristica separatista curda attiva oltre il confine sud-est del Paese. Ad affermarlo e' il ministro degli Interni di Ankara, Suleyman Soylu. Nel mirino le postazioni Pkk nelle montagne irachene che confinano con Turchia e Iran, rifugio di quelli che Soylu ha definito "gli ultimi 700 terroristi da eliminare". Secondo il ministro, il Pkk starebbe cercando di reclutare giovani miliziani nei villaggi oltre confine, per poi farli passare in territorio turco illegalmente, una mossa contro cui la Turchia "ha gia' preso adeguate contromisure". Il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan e' deciso a far pesare la lotta al Pkk nella campagna elettorale che porta al voto amministrativo del prossimo 31 marzo, considerando che la Turchia e' in guerra con il Pkk dal 1984 e che quest'ultima organizzazione e' considerata terroristica da Usa e Ue.