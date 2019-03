Dazi: Usa e Cina, "progressi" ma nessuna data su firma accordo

Dazi, la Cina di Xi Jinping e l'America di Trump vicine ad un accordo commerciale

Cina e Stati uniti hanno fatto progressi sulla disputa tariffaria in corso tra le due grandi economie, ma non e' ancora stata fissata una data per il summit tra il presidente Usa, Donald Trump, e il presidente cinese, Xi Jinping, durante il quale e' attesa la firma di un accordo che ponga fine all'escalation sul commercio, ora in fase di tregua.

Dazi, "progressi" ma manca la firma

"Non e' stata finalizzata una data", ha dichiarato l'ambasciatore statunitense a Pechino, Terry Brandstad, in un'intervista ai media statunitensi, aggiungendo che i preparativi per un incontro tra Trump e Xi, che si prevede nella tenuta di Mar-a-Lago, in Florida, a fine marzo, non sono ancora in corso. Prima di arrivare a una firma, ha detto l'ambasciatore Usa a Pechino, citato dal Wall Street Journal, occorre ridurre le divergenze di posizioni, tra cui quelle sui meccanismi di attuazione di un possibile accordo.

Cina-Usa, sempre più verso l'intesa

"Entrambi sono d'accordo che ci sono stati significativi progressi, segnalando che sono molto vicini perche' cio' accada", ha detto. "Non ci siamo ancora, ma siamo piu' vicini di quanto siamo stati da lungo tempo". In conferenza stampa, nella mattina di oggi, ora locale, il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, aveva segnalato "progressi sostanziali" dai colloqui tra Cina e Stati Uniti nei colloqui sul commercio e che le discussioni sulla disputa tariffaria sono un esempio della cooperazione tra le due grandi economie.