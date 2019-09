Di Maio guarda a Cina e India: "Politica estera?Si fa anche col Made in Italy"

Made in Italy: Di Maio, politiche commerciali con estero a Farnesina

Le competenze del settore delle politiche commerciali e promozionali con l'estero e Di sviluppo dell'internazionalizzazione passano dal ministero dello Sviluppo economico a quello degli Esteri. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook dopo la riunione del Consiglio dei ministri in cui e' stato approvato il decreto per la valorizzazione e il sostegno al made in Italy. "Avendo messo nel ministero degli Esteri anche le politiche commerciali, potremo essere ancora piu' efficaci ed efficienti a portare il made in Italy nel mondo", ha dichiarato il capo della Farnesina.

Di Maio guarda a Cina, India e Medio Oriente

Molti i riferimenti all'Est del mondo, "non solo Cina ma anche India", dove come ricorda Di Maio si stanno formando "grandi ceti medi che vogliono mangiare e vestire bene". Ed è qui che secondo il ministro rientra il Made in Italy, anche come strumento diplomatico perché come ricorda il titolare della Farnesina nei paesi dell'Est del mondo devi confrontarti col governo su temi come il commercio. Di Maio punta dunque su Cina (come dimostra la firma del memorandum della Belt and Road Initiative) ma anche, spiega, "Medio Oriente e alcune fiorenti economie africane".