Orban: "Governo separato dal popolo". Di Maio: "Pensi al suo Paese"

Orban: omaggio folla a premier, lui "io piu' a destra di Meloni"

"In Italia il governo e' stato separato dal popolo. Siamo in presenza di una nuova offensiva della sinistra: ci sono nuovi politici che non hanno capito nulla e tornano i vecchi quadri e anche loro non hanno capito nulla. Vedo tornare Matteo Renzi, vedo Paolo Gentiloni in Europa. Ovunque torni la sinistra al governo succede la stessa cosa: fanno entrare i migranti e aumentano le tasse". Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, intervenendo ad Atreju, la festa della destra italiana, in corso a Roma. Il primo ministro di Budapest - accolto all'inizio del suo discorso dal pubblico presente con le grida "Viktor, Viktor" - ha anche affermato che "la sinistra non ha capito nulla dai suoi errori: di nuovo puntano sulla ridistribuzione dei migranti. Il premier, Giuseppe Conte, poco prima ha chiesto perche' l'Ungheria non aiuta di piu' l'Italia sulla migrazione: io gli rispondo che siamo ben disposti a dare aiuto all'Italia, ma ci sono cose in cui non possiamo aiutare. Se voi difenderete i vostri confini e decidete di rimpatriare i migranti, noi cercheremo di aiutarvi". Orban ribadisce: "No quote di ridistribuzione, si' quote di rimpatrio: riportare i migranti da dove sono venuti. In questo saremo al vostro fianco".

GOVERNO: DI MAIO, 'ORBAN EVITI INUTILI INGERENZE'

Nuova, dura replica del ministro degli Esteri Luigi Di Maio al premier ungherese Vitkor ORBAN, intervenuto oggi alla festa di Fratelli d'Italia. "Orban eviti inutili ingerenze - ha scandito il titolare della Farnesina e leader del M5S - Non permetto a nessuno di giudicare o attaccare l'Italia, men che meno a chi fa il sovranista ma con i nostri confini. Orban non conosce il popolo italiano, parli quindi del suo popolo, se vuole, non del nostro". Nei giorni scorsi Di Maio aveva già polemizzato duramente con il ministro degli Esteri ungherese, Peter Sizjjarto, che aveva definito "pericolosa" la decisione dell'Italia di riaprire i porti.

RIFORME: DI MAIO, 'CON TAGLIO PARLAMENTARI RISPARMI PER 1MLD, FACCIAMOLO SUBITO

"In 10 anni il taglio dei parlamentari può far risparmiare 1 miliardo DI euro alle casse dello Stato. Che può essere speso in cose molto più utili. Esempi? 133 nuove scuole o 67.000 aule per i nostri bambini; 13.000 ambulanze; 11.000 medici o 25.000 infermieri; 133 nuovi treni per i pendolari. Per farlo bastano due ore in Parlamento. Cosa aspettiamo? Facciamolo subito!". Lo scrive su Facebook il leader M5S e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Regeni: Di Maio incontrera' la famiglia il 7 ottobre

Nel frattempo a quanto si apprende, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, incontrera' la famiglia Regeni nel pomeriggio del 7 ottobre alla Farnesina.