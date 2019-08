Governo, si apre il fronte militare. La Lega vuole gli F-35. mossa anti Trenta

Governo, nuovo fronte nello scontro Lega-M5s: il Carroccio ora spinge per gli F-35

Gli F-35 non sono solo uno strumento militare ma anche una forma di ancoraggio, anche di prospettiva, ad un'alleanza storica con gli Stati Uniti. Lo afferma in una nota il sottosegretario, Raffaele Volpi, esprimendo dubbi in merito alle incertezze sulla trattazione del dossier F-35. Da un punto di vista industriale scelte positive verso la nuova piattaforma omnifunzionale consentirebbero di rafforzare ed aumentare le opportunita' produttive di Cameri e individuare ulteriori sviluppi industriali e tecnologici da portare in Italia. La vicenda degli F-35 non deve essere vissuta come un problema ma come una grande opportunita' politica e di sviluppo", conclude Volpi.

L'insistenza sugli F-35 è anche una mossa anti Trenta

La mossa della Lega si inserisce nel contorno dello scontro interno in atto al governo. Come risaputo, il M5s è molto più scettico sull'acquisto degli F-35 e anzi negli scorsi mesi è andato in scena anche un confronto sull'adesione alla Nuova Via della Seta della Cina, caldeggiata soprattutto da Di Maio (e in realtà anche dal sottosegretario Geraci, uomo della Lega), con Salvini posizionato più su posizioni trumpiane soprattutto dopo la sua visita a Washington dello scorso giugno. Non solo. L'insistenza della Lega sugli F-35 entra nel campo delle competenze di un altro dei ministri inviso a Salvini, vale a dire la titolare della Difesa Elisabetta Trenta.