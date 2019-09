Impeachment Trump? Strada lunga ma possibili vantaggi per Biden e la Cina

Comunque vada, ci saranno conseguenze. Ottenere l'impeachment di Donald Trump non sarà un'impresa facile per i democratici, ma per forza di cose il primo mandato del presidente repubblicano e le primarie dello stesso partito d'opposizione non potranno essere più gli stessi. Così come ci saranno effetti sulle politica interna ed estera degli Stati Uniti trumpiani, con qualcuno dentro e fuori dai confini che potrebbe tirare risalire la china o tirare un sospiro di sollievo. Come per esempio Joe Biden o la Cina.

L'annuncio di Nancy Pelosi, speaker della Camera, della richiesta formale di mettere sotto inchiesta il presidente, potrebbe rendere Trump il terzo presidente a subire una procedura di impeachment. I primi due sono stati Andrew Johnson, accusato di aver licenziato senza averne il diritto il proprio ministro della Guerra, e Bill Clinton, invischiato nello scandalo di Monica Lewinsky e alla fine assolto. Richard Nixon, invece, si dimise per le conseguenze del Watergate prima che la Camera votasse l'avvio della procedura.

IMPEACHMENT TRUMP: LA PROCEDURA E I NUMERI

Dal punto di vista procedurale, sono previsti infatti altri step. La procedura di impeachment, per essere avviata ufficialmente, deve prima ricevere il via libera del Congresso. Numeri alla mano, alla Camera l'ok dovrebbe essere scontato visto che i democratici hanno una netta maggioranza alla Camera, con 235 seggi su un totale di 435. Al momento si sarebbero già espressi a favore in 160 democratici più un ex repubblicano ora indipendente. Per reperire i 57 voti mancanti basterebbe una decisione comune tra i democratici. Molto più difficile l'avvio della procedura al Senato, dove i repubblicani conservano ancora la maggioranza, seppur risicata. Anche qualora la procedura venisse aperta, per una condanna e una conseguente rimozione del presidente servirebbe una maggioranza dei due terzi.

Insomma, il rischio impeachment per Trump esiste ma la strada per arrivarci è ancora lunga e complessa. Ma a prescindere dall'esito finale, la mossa dei democratici - in seguito al caso dell'ormai celeberrima telefonata con il neo presidente dell'Ucraina Zelensky, nel quale secondo fonti (smentite dallo stesso Zelensky oltre che ovviamente da Trump) il presidente statunitense avrebbe esercitato pressioni per indagare sul figlio di Biden, candidato alla Casa Bianca ed ex vice presidente durante l'era di Barack Obama - avrà in ogni caso ripercussioni sull'ultimo anno e spiccioli del primo mandato trumpiano.

LE CONSEGUENZE SULLA POLITICA INTERNA ED ESTERA DI TRUMP, DAI COLOSSI TECH ALLA CINA E ALL'IRAN

I primi effetti sono sull'azione dell'amministrazione Usa. Per forza di cose l'attenzione di Trump sarà spostata sulla procedura di impeachment e distolta da altri dossier fondamentali, sia sul piano interno sia sul piano esterno. A beneficiarne potrebbero essere i colossi tech made in Usa, che recentemente sono finiti nel mirino della Casa Bianca. Ma il riverbero potrebbe sentirsi anche sulla politica estera e lo scenario internazionale, sempre molto interconnesso alle mosse di Washington. In questo senso prevedibile un sospiro di sollievo da parte della Cina, coinvolta da tempo nella cosiddetta trade war (o guerra fredda tecnologica) con la principale superpotenza globale. Pechino potrebbe giocare ancora di più sull'effetto tempo, un grande vantaggio a favore di Xi Jinping contro un presidente in scadenza e ora alle prese con una possibile incriminazione. Anche tutti gli altri dossier internazionali potrebbero subire un rallentamento o quantomeno mettere Trump in una posizione di svantaggio rispetto agli interlocutori, dall'Iran di Hassan Rouhani alla Corea del Nord di Kim Jong-un.

LE CONSEGUENZE SULLE PRIMARIE DEM E SULLE ELEZIONI USA 2020

Ma potrebbero esserci conseguenze anche sulla lunga corsa per la Casa Bianca e le elezioni 2020. A partire dalle primarie democratiche, dove il compassato Biden potrebbe trarre giovamento dalla vicenda ucraina. La sua candidatura, quella più legata all'establishment del partito, era in partenza la più forte ma nel tempo gli avversari si sono avvicinati o lo hanno addirittura sorpassato nei sondaggi, come è successo per Elizabeth Warren in Iowa. Il fatto di potersi presentare come "bersaglio" di Trump potrebbe aumentare il suo consenso, anche se la strada delle primarie americane è lunga e irta di ostacoli e il competitor è particolarmente agguerrito. Il discorso vale però anche per Trump sul lungo termine. Se Donald riuscirà a scampare la condanna e restare in sella, la sua popolarità (chiaramente tra l'elettorato repubblicano) potrebbe rafforzarsi in vista delle elezioni 2020, così come era successo per Clinton dopo l'assoluzione sul Sexgate.