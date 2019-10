Ecuador, il governo Moreno sotto assedio: proteste sul piano di austerity

Ecuador: violenti scontri a Quito, Moreno cerca dialogo con indigeni

Scontri nel centro di Quito nella giornata di mobilitazione contro il presidente, Lenin Moreno. Il quartiere coloniale della capitale ecuadoregna e' stato teatro di violenti scontri mentre la polizia cercava di disperdere migliaia di manifestanti indigeni, giovani e lavoratori che protestavano contro le misure economiche del governo. Al grido di "Via Moreno!" e "el pueblo unido jama's sera' vencido", la folla indigena e' confluita in una marea umana verso la citta' vecchia.

Migliaia di indigeni hanno organizzato la piu' imponente mobilitazione contro il governo da quando, una settimana fa, sono scoppiate le violente proteste contro le misure economiche concordate con l'Fmi, che hanno innalzato il prezzo del carburante. In Amazzonia, la pressione sociale ha interrotto il trasporto del petrolio dal principale gasdotto principale, che pompa il 68% della produzione ecuadoriana (531.000 barili al giorno). A meta' giornata, Moreno ha lasciato intravedere la prospettiva di una rapida soluzione. Il presidente, che lunedi' ha portato il quartier generale del governo a Guayaquil, e' tornato per alcune ore a Quito per seguire il negoziato aperto con la leadership indigena e con la mediazione delle Nazioni Unite e della Chiesa cattolica. Proteste e manifestazioni anche a Guayaquil.