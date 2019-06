Egitto: l'ex presidente Morsi morto per infarto in udienza. Stato di allerta

L'ex presidente egiziano, leader del Fratelli musulmani, Mohamed Morsi, è morto in seguito a un infarto durante l'udienza del suo processo, domenica, per l'accusa di spionaggio. Morsi è collassato in aula.

La TV di Stato di martedì ha riferito che Morsi è svenuto dopo una seduta di tribunale e è morto in seguito.

Fu poi deposto in seguito a proteste di massa e un colpo di stato militare nel luglio 2013.

Morsi è stato eletto democraticamente nel 2012 dopo che la primavera araba del 2011 ha visto la fine del governo trentennale del presidente Hosni Mubarak.

Ha servito solo un anno di un mandato di quattro anni, mentre l'organizzazione a cui apparteneva, la Fratellanza Musulmana, è stata da allora messa al bando.

Le autorità del Cairo hanno proclamato lo stato di massima allerta dopo il decesso in tribunale dell'ex presidente islamico Mohammed Morsi. Lo riferiscono i media egiziani. La decisione arriva probabilmente per il timore di possibili proteste dei sostenitori dell'ex presidente.