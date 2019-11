Egitto, tour dei vertici di polizia a Roma. E il caso Regeni? Dimenticato

I vertici della polizia dell'Egitto in Italia per una serie di incontri. Un fatto che sta suscitando qualche polemica, soprattutto in riferimento al caso ancora irrisolto dell'omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni. L'assistente del ministro dell'Interno egiziano e presidente dell'Accademia di polizia de Il Cairo si trova infatti a Roma. Aprirà i lavori del workshop alla Scuola superiore di polizia. Con lui, spiega la Repubblica, anche diversi rappresentanti dei vertici della polizia egiziana.

Si parlerà, tra le altre cose, anche degli ottimi risultati raggiunti sulla collaborazione sul controllo dei flussi migratori. Una visita che arriva quando però ancora le ombre sulla morte di Regeni non sono stati dissipati. Negli scorsi giorni la prima seduta della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni e' stata riconvocata per martedi' 3 dicembre, alle ore 10,30. La commissione avrebbe dovuto riunirsi la scorsa settimana per l'elezione del presidente, ma la seduta non si e' tenuta. Non e' il primo rinvio che subisce la commissione.